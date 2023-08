Die Anwohner in Duisburg-Aldenrade wurden am Donnerstagabend aufgeschreckt.

Festnahmen Sprengung: Lauter Knall schreckt Anwohner in Duisburg auf

Duisburg. Ein lauter Knall hat am Donnerstagabend im Duisburger Norden Anwohner aufgeschreckt. Die Polizei nennt die Details zu dem Vorfall.

Ein lauter Knall hat am Donnerstagabend gegen 20.10 Uhr die Anwohner an der Goethestraße in Duisburg-Aldenrade aufgeschreckt.

Als eine Nachbarin kurz darauf aus dem Fenster blickte, sah sie einen qualmenden Zigarettenautomaten sowie eine Gruppe Jugendlicher, die vom Tatort in Richtung Hoevelerstraße flüchteten.

Zigarettenautomat in Aldenrade gesprengt: Fünf Männer sind tatverdächtig

Polizisten griffen fünf junge Männer im Alter von 15 bis 23 Jahre in dem Viertel auf. Auf sie passt die Zeugenbeschreibung. Die Tatverdächtigen müssen nun mit Anzeigen rechnen.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg