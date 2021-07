Sprengung in Hochfelder Handyladen: Duo flüchtet auf Roller

Duisburg. In einem Handygeschäft in Duisburg-Hochfeld hat es am Sonntagmorgen eine Explosion gegeben. Anschließend flüchtete ein Duo auf einem Roller.

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen versucht, den Geldautomaten in einem Handygeschäft an der Wanheimer Straße in Duisburg-Hochfeld zu sprengen.

Nach Polizeiinformationen gab es gegen 4.15 Uhr eine Detonation in dem Geschäft, Schaufensterscheiben gingen zu Bruch, geparkte Autos wurden beschädigt. Verletzt wurde allerdings niemand.

Kurz darauf beobachteten Zeugen ein Duo, das auf einem Roller in Richtung Siechenhausstraße flüchtete.

Sprengung in Hochfelder Handyladen: Polizei Duisburg ermittelt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und sucht nach den beiden Männern und einer möglichen Beute.

Hinweise zur Tat nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter 0203 280 0 entgegen.

