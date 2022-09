Sportwagen-Unfall in Duisburg: Mülheimer prallt gegen Baum

Bei einem schweren Verkehrsunfall hat ein Mülheimer am Freitagabend in Duisburg seinen Mercedes-Sportwagen geschrottet. Der Fahrer hatte Glück im Unglück.

Duisburg. Bei einem schweren Verkehrsunfall hat ein Mülheimer am Freitagabend in Duisburg seinen Sportwagen geschrottet. Der Fahrer hatte Glück im Unglück.

Der Sachschaden dürfte in die Zehntausenden Euro gehen: Bei einem schweren Verkehrsunfall hat ein Mülheimer am Freitagabend in Duisburg-Hochemmerich seinen Mercedes-Sportwagen zu Schrott gefahren. Der 57-Jährige hatte dabei Glück im Unglück, wie die Polizei am späten Abend mitteilte.

Während eines Überholmanöver gegen 19.40 Uhr auf der Moerser Straße in Richtung Bergheim habe der Mülheimer die Kontrolle über seinen Wagen verloren, so die Polizei. Der 57-Jährige kam von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und schleuderte noch weitere 20 Meter über die Straße.

Unfall mit Sportwagen in Duisburg: Mülheimer verletzt sich nur leicht

Auf der Schauenstraße kam der völlig zerstörte Mercedes dann zum Stillstand. Da zwei Airbags im Inneren auslösten, sei der Fahrer nur leicht verletzt worden, schrieben die Beamten. Der Mann wurde vom Notarzt noch vor Ort untersucht und kam anschließend in ein Krankenhaus – die Moerser Straße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. (red)

