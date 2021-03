Sport in Duisburg: Das ist ab Montag (nicht) erlaubt

Duisburg. Um die neuen Coronaregeln gibt es noch viele Fragezeichen. Was ist zum Beispiel mit dem Sport? Eine Übersicht über die Regeln für Duisburg.

Die neuen Coronaregeln greifen seit Montag in Duisburg. Selten war es so kompliziert wie in der neuen Coronaschutzverordnung. Unter anderem drehen sich viele Fragezeichen um den Amateursport. Was ist erlaubt und was nicht? Ein Überblick über die wichtigsten Punkte:

Die Joggingrunde und das Fitnesstraining unter freiem Himmel bleiben natürlich weiter erlaubt. Dabei sind jedoch die verschärften Kontaktbeschränkungen in Duisburg zu beachten: Es darf sich nur der eigene Hausstand (ohne Personenbegrenzung) mit höchstens einer weiteren Person aus einem anderen Hausstand treffen, wobei Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren bei der Berechnung der Personenzahl nicht mitgezählt werden.

Sportanlagen bleiben grundsätzlich geöffnet. Die Paragrafen 9 und 16 in der neuen Coronaschutzverordnung des Landes NRW regeln die Details: Kontaktfreie Sportarten wie Tennis oder Golf können im Freien mit maximal zwei Personen oder beliebig vielen Menschen aus dem eigenen Haushalt betrieben werden. Unter anderem einige Tennisclubs im Stadtgebiet haben deshalb früher als gewöhnlich ihre Plätze geöffnet.

Sport mit Kindern: Das ist in Duisburg erlaubt

Kontaktsport bleibt grundsätzlich verboten – mit Ausnahmen für Kinder und Jugendliche.

Wie ist die Situation für junge Sportler? Bis zu zehn Kinder unter 14 Jahren dürfen gemeinsam unter Anleitung trainieren. Das gilt auch bei Kontaktsportarten wie Fußball und Hockey. „Mit einem tagesaktuellen Negativtest ist das sogar für 20 Kinder erlaubt“, zitiert Stadtsprecher Jörn Esser aus der neuen Verordnung.

Trotz hoher Inzidenzzahlen stell das eine Lockerung dar: Zuvor durften nach einer Entscheidung des Duisburger Krisenstabes nur maximal fünf Kinder gemeinsam Sport treiben.