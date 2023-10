Sport-Adventskalender der Lions: Diese Preise winken 2023

Duisburg. Hinter den 24 Türchen des beliebten Sport-Kalenders der Duisburger Lions winken hochwertige Preise. Aber: Die Auflage ist limitiert.

Ursula Baaten, die amtierende Präsidentin des Duisburger Lions-Club Concordia hat den Startschuss für den diesjährigen Verkauf des beliebten „Lions Sport-Adventskalender“. Gemeinsam mit Elke Kirsch, der Vorsitzenden des „Lions Hilfswerk Concordia“ und Peter Dommers, dem Geschäftsführer von Raumdesign Dommers, stellte sie den immer wieder schnell ausverkauften Kalender in den Geschäftsräumen des Großenbaumer Raumdesign-Unternehmens vor.

Auch in diesem Jahr stehen wieder 8000 Kalender bereit, bei denen man mit etwas Glück einen der 350 Preise gewinnen kann. Rund 50 Unternehmen aus der Region haben Gewinne im Gesamtwert von 50.000 Euro zur Verfügung gestellt, die vom 1. bis zum 24. Dezember täglich verlost werden.

Entscheidend ist die auf dem Kalender aufgedruckte vierstellige Zahl, die praktisch die Losnummer darstellt. Was jeweils an Gewinnen bereitsteht, erfährt man beim Öffnen der Kalender-Türchen. Ob man einen der dort aufgeführten Preise gewonnen hat, wird ab dem 1. Dezember jeweils täglich auf der Internet-Seite www.Lions-Sport-Adventskalender.de veröffentlicht.

Am 24. Dezember versteckt sich der Hauptpreis hinter dem letzten noch verbliebenen Türchen. Da stellt sich dann heraus, wer den Weihnachtsbraten im nächsten Jahr in einer neuen Küche anrichten darf. Raumdesign Dommers stellt den Top-Preis auch in diesem Jahr zur Verfügung. Der Wert der frei planbaren Küche beträgt immerhin 10.000 Euro.

So stellt das am Innenhafen beheimatete Unternehmen Schauinsland-Reisen eine Reise nach Fuerteventura im Wert von 3000 Euro bereit.

Welcher Gewinn hinter welchem Türchen steckt, bleibt erstmal ein Geheimnis. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Der Gewinner der Tages-Schiffstour mit der MS Möwe, gestiftet von der Rhenus-Reederei, darf gleich 16 Personen mit auf die Reise nehmen. Für die Bewirtung während der unterhaltsamen Flussfahrt sorgt das Catering-Unternehmen Kersten. Aber auch die übrigen 347 Gewinne sind durchaus hochwertig und werden den glücklichen Gewinnern viel Freude bereiten.

Erlöse gehen an Projekte für Kinder und Jugendlich

Gewinnen werden auf jeden Fall zwei Duisburger Institutionen, die sich um benachteiligte Kinder kümmern. Wie in den letzten Jahren geht ein Teil des Gesamterlöses an die „Bildungslotsen für Duisburg“, die sich für eine frühzeitige schulische Förderung von Kindern einsetzen und an den Verein „Offene Jugendarbeit in Neumühl“ (OfJu) mit dem Jugendzentrum Einstein, der Jugendlichen vor Ort unter anderem Räumlichkeiten, Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und Sport-Aktivitäten bietet.

Auch anderweitig sorgt der Lions-Club Concordia dafür, dass Kids Freizeitmöglichkeiten geboten werden. So werden marode Bolzplätze saniert, damit Kinder und Jugendliche dort nach Herzenslust kicken können.

Zuletzt wurde aus dem Kalenderverkauf in Zusammenarbeit mit den städtischen Wirtschaftsbetrieben der Meidericher Bolzplatz an der Tunnelstraße für 20.000 Euro revitalisiert.

>>Wo kann man den Lions-Kalender kaufen?

Die Kalender kann man stadtweit an 21 Verkaufstellen erwerben. Unter anderem in der Mayerschen Buchhandlung, im Zebra-Shop in der Schauinsland -Arena, bei Raumdesign Dommers, bei REWE Feldkamp und in der Tourist Information auf der Königstraße.

Alle Verkaufsstellen findet man auf der Internet-Seite www.Lions-Sport-Adventskalender.de. Der Preis für einen Kalender beträgt fünf Euro. Der Verkauf beginnt ab sofort.

