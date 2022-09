Spitz, pass auf: Tierheim will wachsamen Rüden vermitteln

Duisburg. Das Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für den jungen und sehr wachsamen Spitzrüden Bonbon. Was ihn sonst noch auszeichnet.

Das Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für den jungen Spitzrüden Bonbon. Ganz rassetypisch behalte er alles gut im Auge und melde kleine Veränderungen in seiner Umgebung sofort. Seine festen Gassigänger empfängt er übermütig und voller Vorfreude.

Bonbon steht gerne im Mittelpunkt. Leider bedeutet das nach Angaben des Heims auch, dass er es schlecht aushalten kann, nicht beachtet zu werden. Daran müssten die neuen Besitzer ebenso arbeiten wie an seiner großen Aufregung auf den Spaziergängen. Da sei er aktuell noch etwas hektisch unterwegs, weil er auf fast jeden Reiz reagiere. Ideal für Bonbon wäre ein ruhiger Haushalt mit strukturiertem Alltag mit genug Zeit für Schmuseeinheiten, Auslastung und Training.

Tierheim Duisburg: Ständig wechselnder Besuch wäre Stress für Spitzrüden Bonbon

Nicht nur die zukünftigen Halter des Hundes, sondern auch dessen zukünftigen Nachbarn sollten kein Problem mit seiner Wachsamkeit haben. Da er Fremden gegenüber skeptisch ist und nicht zu jedem Kontakt möchte, wäre ständig wechselnder Besuch ein Stressfaktor für den Rüden. Auch das Zusammenleben mit kleinen Kindern kann sich das Heim für Bonbon nicht vorstellen.

Wer sich für den Vierbeiner interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – entweder per E-Mail an info@duisburger-tierheim.de oder per ausreichend frankierter Post an: Tierschutzzentrum Duisburg e. V., Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, 47059 Duisburg. Danach nimmt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Heims Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen.

Weitere Infos gibt es montags bis feiertags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

