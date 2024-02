Spielhallen- und Kioskrazzia: Potenzpillen, Steroide, Drogen

In einem Kiosk in Duisburg stellte die Polizei bei einer Kontrolle alles sicher, was man für den Handel mit Marihuana und Haschisch benötigt.

Duisburg Im Kampf gegen Clan-Kriminalität haben Polizei, Stadt und Steuerfahnder Spiel- und Trinkhallen kontrolliert. Warum zwei Läden geschlossen wurden.

Polizei und Stadt Duisburg haben ihre gemeinsame Strategie der tausend Nadelstiche gegen Clan-Kriminalität mit Kontrollen im Duisburger Norden fortgesetzt: Bei einem Schwerpunkteinsatz am Mittwochabend (31. Januar) durchsuchten Polizei, Ordnungsamt und Steuerfahndung Spielhallen und Kioske. Sie wurden in allen Betrieben fündig.

Spielhalle an der Weseler Straße in Marxloh geschlossen

Zunächst kontrollierten die Einsatzkräfte eine Spielhalle an der Weseler Straße in Marxloh. Da die Betreiberin des Lokals in der Vergangenheit mehrere Verstöße begangen hatte, wie die Polizei am Freitag berichtete, „untersagte der Fachbereich für glücksspielrechtliche Angelegenheiten“ der Stadt den weiteren Betrieb. Die Ordnungsverfügung wurde gerichtlich bestätigt. Da der Betrieb trotzdem geöffnet hatte und sich 15 Personen dort aufhielten, muss er mit der Festsetzung eines Zwangsgeldes in fünfstelliger Höhe rechnen.

In einem Lokal mit angrenzendem Kiosk auf der Kalthoffstraße in Obermarxloh konnten zwei Männer, die in der Gaststätte hinter dem Tresen standen, „keine plausiblen Angaben zu ihrem Arbeitsverhältnis machen“. Polizisten meldeten dies an die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes. Bei der Kontrolle des Kiosks stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Betreiber auch Ampullen mit Testosteron, unversteuerte E-Zigaretten, Steroide und Potenzmittel anbot. Die Polizisten leiteten mehrere Strafverfahren ein, unter anderem wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung und Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz. Das Ordnungsamt ordnete die sofortige Schließung und Versiegelung des Kiosks an.

In einem Kiosks an der Bahnhofstraße in Obermeiderich entdeckten die Kontrolleure ebenfalls unversteuerte E-Zigaretten, die zum Kauf angeboten wurden. Die Beamten stellten diese und ein Plagiat einer Rolex-Uhr sicher. Auch diese lag dort zum Kauf aus. Gegen die Betreiber wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bei der Kontrolle einer Spielhalle an der Lehnhofstraße in Beeck stieg den Ordnungshütern sofort der Geruch von Marihuana in die Nase. Der Betrieb hatte das Interesse der Ordnungshüter ursprünglich geweckt, weil der Verdacht bestand, dass der Betreiber sich nicht an die glücksspielrechtliche Vorgaben hält. Bei der Durchsuchung des 27-Jährigen entdeckten die Einsatzkräfte neben mehreren leeren Druckverschlusstüten und einer Feinwaage auch Marihuana und einen Block Haschisch. Die Rauschmittel wurden sichergestellt, gegen den Mann wird ermittelt. Auch das Ordnungsamt wurde dort fündig – und leitete wegen Verstößen gegen die Spielverordnung Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

