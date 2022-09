Spielhalle überfallen: Duo droht mit Machete und Pistole

Duisburg. Zwei Männer haben eine Spielhalle in Duisburg überfallen und eine Mitarbeiterin (63) bedroht. Dann flohen sie in einem schwarzen SUV.

Zwei maskierte Männer haben in der Nacht zu Samstag eine Spielhalle an der Reichsstraße in Duisburg-Friemersheim überfallen.

Die beiden Täter betraten die Spielhalle gegen 0.30 Uhr, bedrohten dort eine 63 Jahre alte Mitarbeiterin mit einer Pistole und einer Machete und forderten Geld aus der Kasse.

Die Beute verstauten sie in einem Rucksack und flohen dann mit einem schwarzen SUV in Richtung Bachstraße.

Überfall auf Spielhalle: Kripo Duisburg fahndet nach Duo

Die Kripo sucht nach dem Duo. Einer der Täter soll etwas 1,90 groß sein. Er trug zum Tatzeitpunkt schwarze Kleidung und eine orangene Sturmhaube. Sein Komplize soll etwa 1,70 Meter groß und 25 Jahre alt sein. Er hatte ein Tuch vor dem Mund und war ebenfalls schwarz gekleidet.

Zeugenhinweise, zum Beispiel zum Nummernschild des Autos, nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter 0203 280 0 entgegen.

