Ein sechsjähriger Junge musste in Duisburg nach einem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden.

Verkehrsunfall Spielender Junge (6) bei Autounfall in Duisburg verletzt

Duisburg. Ein sechsjähriger Junge ist in Duisburg-Hamborn beim Spielen auf die Straße gerannt und in der Folge bei einem Unfall verletzt worden.

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Solinger Straße in Duisburg-Hamborn zu einem Autounfall gekommen, an dem auch ein Kind beteiligt wurde.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Laut Polizeibericht spielte ein sechsjähriger Junge mit anderen Kindern auf dem Gehweg. Plötzlich lief der Junge zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Straße und stieß gegen den rechten Seitenspiegel des vorbeifahrenden Autos.

Ein Krankenwagen brachte das leicht verletzte Kind in ein Krankenhaus.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg