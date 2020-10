Spiczak und Lütke führen Duisburger Grünen-Fraktion

Der Vorstand der Grünen Ratsfraktion in Duisburg im Oktober 2020: v.l.n.r.: Felix Lütke, Dr. Sebastian Ritter, Anna von Spiczak, Dr. Nazan Şirin, und Laura Bieder.

Anna von Spiczak und Felix Lütke führen als Doppelspitze die Ratsfraktion der Duisburger Grünen. Sie kamen bei der Kommunalwahl auf 19 Mandate.

Duisburg. Mit Anna von Spiczak und Felix Lütke als gleichberechtigte Fraktionssprecher haben die Duisburger Grünen am vergangenen Wochenende eine Doppelspitze für die neue Ratsfraktion gewählt. Beide waren bereits Spitzenkandidaten ihrer Partei bei der Kommunalwahl am 13. September.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Zu ihrer ersten Fraktionsklausur trafen sich die neu gewählten Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretungen in der Sportschule Wedau. Einer der wichtigsten Tagesordnungspunkte war die Konstituierung der neuen Fraktion für die Wahlperiode bis 2025. Danach wählten die Fraktionsmitglieder ihren fünfköpfigen Vorstand. Dieser organisiert und führt die Geschäfte der Fraktion und vertritt sie nach außen. In das neue Vorstandsteam wurden neben Anna von Spiczak und Felix Lütke noch Dr. Nazan Şirin als stellvertretende Vorsitzende gewählt. Dr. Sebastian Ritter und Laura Bieder, das jüngste Mitglied der Ratsfraktion, komplettieren den weiteren Vorstand.

Grüne Duisburg: 19 Mandate im Stadtrat, 19 in den Bezirksvertretungen

Die Grünen in Duisburg waren einer der Gewinner der Kommunalwahl. Im neuen Stadtrat, der erstmals am Montag, 2. November, tagt, werden 19 Grüne vertreten sein. In den sieben Bezirksvertretungen ist die Partei mit insgesamt mit 19 Mitgliedern vertreten.