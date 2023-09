Sperrung Karl-Lehr-Brücke: Bauarbeiten auf Umleitungsstrecke

Im Bereich der Aakerfährbrücke in Duisburg muss nun an einer Anlage in der Fahrbahn gearbeitet werden.

Duisburg. Auf der Umleitungsstrecke der gesperrten Karl-Lehr-Brücke sind jetzt im Bereich der Aakerfährbrücke Bauarbeiten notwendig. Die Details.

Auf der Umleitungsstrecke der gesperrten Oberbürgermeister-Karl-Lehr-Brücke müssen die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) Reparaturarbeiten durchführen.

Der Hintergrund: An der Kreuzung Kreuzung Emmericher Straße/Ruhrdeich/Fährstraße an der Aakerfährbrücke sind die Induktionsschleifen in der Fahrbahn defekt. Aber gerade die sind für die Steuerung der Ampelanlage an dem Nadelöhr wichtig.

Denn sie messen die Verkehrsbelastung pro Fahrstreifen. „Mit Hilfe dieser Werte wird die Steuerung der Lichtsignalanlage verkehrsabhängig bemessen“, heißt es in einer Mitteilung der WBD. So werde zum Beispiel entschieden, ob eine Phase verlängert werden muss oder abgebrochen werden kann.

Karl-Lehr-Brücke: Bauarbeiten auf Umleitungsstrecke

Die Brücke ist aktuell das Nadelöhr auf der Umleitungsstrecke. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Die Stadt hatte nach dem Verkehrskollaps auf der Umleitungsstrecke im Berufsverkehr am Montagmorgen berichtet, dass das Steuerungsprogramm für die Ampelanlage vor Ort bereits auf die höchste Leistungsfähigkeit geschaltet wurde. Bedeutet: Die Grünphasen wurden schon verlängert. Trotzdem bildete sich dort ein langer Stau.

Um die Situation an der Aakerfährbrücke nicht weiter zu verschärfen, haben die Wirtschaftsbetriebe die Arbeiten auf Sonntag, 1. Oktober terminiert. Ab 8 Uhr wird der Verkehr für sechs Stunden über andere Fahrspuren umgelenkt. Auf den Zustand wird mit provisorischer Beschilderung hingewiesen.

