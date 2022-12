Spendenaktion: 500 Duisburger Senioren Wünsche erfüllen

Die fünf Wunschbäume mit 500 Weihnachtswünschen von Duisburger Seniorinnen und Senioren sind aufgestellt. DRK-Mitarbeiterin Petra Welzel (links) und Apothekerin Katja Borgards werben vor dem Wunschbaum in der Bären-Apotheke in Neumühl für die zweite Auflage der Spendenaktion.

Duisburg. DRK, NRZ und WAZ rufen dazu auf, 500 Duisburger Senioren eine Weihnachtsfreude zu machen. Spender finden Wunschzettel nun an diesen fünf Bäumen.

Im Vorjahr haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit Ihren Spenden 300 älteren Menschen in Duisburg zu Weihnachten eine kleine Freude gemacht. Bei der zweiten Auflage unserer Weihnachtswunschbaum-Aktion für Seniorinnen und Senioren stellen wir in diesem Jahr fünf Wunschbäume in Duisburg auf, an denen seit dem 1. Dezember insgesamt 500 Wunschzettel abholbereit hängen.

So rufen die DRK Pflege und Betreuung Duisburg gGmbH, WAZ und NRZ erneut dazu auf, die Karten mit den Weihnachtswünschen von Klientinnen und Klienten des Roten Kreuzes abzuholen und die entsprechenden Geschenke zu den Bäumen zurückzubringen. An der Spendenaktion beteiligt sich als Wunschbaum-Standort erneut die Süd-Apotheke in Huckingen. Neu dabei sind die Bären-Apotheke in Neumühl und der Toom-Baumarkt Olaf de Waal in Rheinhausen (alle Adressen, Öffnungszeiten und Kontaktdaten: siehe unten).

Die Wunschkarten hängen seit Donnerstag, 1. Dezember, an den fünf Wunschbäumen. Dort kann sich nun eine Karte abholen, wer einen der Wünsche erfüllen und den Absender beschenken möchte. Das Weihnachtsgeschenk sollte einen Wert von maximal 20 Euro haben. Spenderinnen und Spender sollen es bitte verpackt oder unverpackt in einer Geschenktüte bis Mittwoch, 14. Dezember, am jeweiligen Wunschbaum-Standort abgeben. Wichtig: Bitte befestigen Sie die Karte mit dem Wunsch so an dem Geschenk, dass diese von außen gut sichtbar ist.

Senioren Weihnachtswünsche erfüllen: von Süßigkeiten bis hin zur Leselupe

Die DRK-Pflegerinnen und -Pfleger haben für die Spendenaktion in den vergangenen zwei Wochen 500 Wunschkarten an ihre Klientinnen und Klienten in ambulanter Pflege, Tagespflege-Einrichtung und Demenz-WG verteilt (siehe Infokasten). Diese haben darauf selbst oder mit Hilfe notiert, was sie sich zum Fest wünschen. Die einzige Vorgabe: Die Weihnachtswünsche sollten den Preisrahmen von 20 Euro möglichst nicht sprengen. Die so ausgefüllten Wunschkarten hängen nun an den fünf Weihnachtsbäumen.

„Auf jeder Wunschkarte steht statt des Namens des Wünschenden eine Nummer, so dass alle anonym wünschen konnten“, erklärt Elke Serin, die Pflegedienstleiterin der DRK Pflege und Betreuung Duisburg gGmbH. Denn manch bescheidener Senior schämt sich ein wenig, sich von Fremden beschenken zu lassen.

Die Wünsche reichten im Vorjahr von Alltagsartikeln wie „Nivea für die Frau“ und „Pflegeprodukten“ über „Kaffeegebäck“ und „Lebkuchen“ bis hin zu einem „Bildband von Duisburg“ und dem Gesellschaftsspiel Rummikub. Manche Kleinigkeit war für die Wünschenden auch von größtem Nutzen – wie eine „Leselupe“ und die „sprechende Uhr“ für Menschen mit Sehbehinderung, die sich damit auf Knopfdruck die Zeit ansagen lassen können.

„Das macht so glücklich!“

Mehr als die finanzielle Spende zählt die Freude, die geschenkt wird, betont Elke Serin die „emotionale Bedürftigkeit“ vieler Senioren. Die Wunschbaum-Aktion sei für die Beschenkten wichtig, „weil hochbetagte beziehungsweise gesundheitlich eingeschränkte Menschen hiermit wieder in den Austausch mit Menschen ganz anderer Personengruppen kommen“, so Serin. Das wirke „mental aktivierend. Es entsteht eine Art anderer Kommunikation; und Kommunikation belebt.“

Das Wesentliche an der Wunschbaumaktion sei „die Begeisterung aller Beteiligten und dass Menschen sich wieder ausgelassen an etwas freuen können“, blickt Serin zurück auf die 300 kleinen Bescherungen im Vorjahr – und auf die „Freude aller Beschenkten, dass ,jemand ganz Fremdes an mich denkt, für mich etwas gekauft hat und das auch noch so schön verpackt hat’. Das macht so glücklich!“

Und so werden die DRK-Pflegekräfte die eingepackten und mit den nummerierten Wunschkarten versehenen Geschenke zwischen dem 14. und 24. Dezember bei ihren Hausbesuchen beziehungsweise in den Tagesstätten und in der Demenz-WG überreichen.

Hier stehen die fünf Weihnachtsbäume mit den Wunschzetteln:

• DRK-Tagespflege Mariencampus in Hochfeld, Grunewaldstraße 88, 47053 DU, Telefon: 0203 418 429 51. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 11 bis 15 Uhr. Besucher müssen am verschlossenen Eingang anklingeln und beim Zugang zur Einrichtung eine FFP-2-Maske tragen. Samstags und sonntags ist der Zutritt nicht möglich.

• DRK-Tagespflege Rheinhausen, Lindenallee 36, 47226 DU, Telefon: 02065 988 560. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8 bis 16 Uhr. Besucher müssen am verschlossenen Eingang anklingeln und beim Zugang zur Einrichtung eine FFP-2-Maske tragen. Samstags und sonntags ist der Zutritt nicht möglich.

• Toom Baumarkt Olaf de Waal in Rheinhausen, Asterlagerstraße 94, 47228 DU, Telefon: 02065 90 431-0. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8 bis 20 Uhr.

• Bären-Apotheke Neumühl, Lehrerstraße 5, 47167 DU, Telefon: 0203 99 48-50. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8 bis 19 Uhr, Samstag: 8 bis 14 Uhr.

• Süd-Apotheke in Huckingen, Mündelheimer Straße 17, 47259 DU, Telefon: 0203 78 15 97. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8.30 bis 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 bis 13 Uhr.

>> DRK Pflege und Betreuung Duisburg gGmbH

Die Pflege und Betreuung Duisburg gGmbH des DRK-Kreisverbandes betreut im Bereich der Pflege fast 700 Senioren im gesamten Stadtgebiet, die meisten in der mobilen Altenpflege. Hinzu kommen noch 1200 Hausnot-Kunden. Der Vorteil der mobilen Altenpflege: Den Betreuten bleibt das soziale Umfeld erhalten.

Die DRK-Tochtergesellschaft betreibt in Duisburg sechs Pflegedienste, zwei Wohngemeinschaften für Demenzerkrankte in Neumühl, zudem zwei Tagespflege-Einrichtungen – eine in Rheinhausen und eine auf dem Mariencampus in direkter Nähe zur Helios Marien Klinik. Dorthin werden Senioren jeden Morgen gebracht und abends wieder nach Hause. Das Angebot reicht von der Stuhlgymnastik bis hin zum gemeinsamen Kochen und Klönen.

