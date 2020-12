Spenden fürs Duisburger Tierheim: DSDS-Siegerin macht mit

Futterspenden ans Duisburger Tierheim: Da macht Marie Wegener, frühere Siegerin der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), zur Freude des Tierheimleiters Daniel May gerne mit.

Duisburg. Das Duisburger Tierheim freut sich in der Corona-Krise ganz besonders über Geld- und Sachspenden. Auch Ex-DSDS-Siegerin Marie Wegener macht mit.

Die Corona-Krise trifft auch das Tierheim in Duisburg. Umso größer ist die Freude, dass die Sängerin Marie Wegener nun unter anderem einige Futterspenden übergab. Die frühere Siegerin der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ist seit Kindesbeinen tierlieb, hegt und pflegt zu Hause in Meiderich Hund Rocky und Papagei Oskar. „Den Hunden, Katzen, und Vögeln im Tierheim soll es gerade jetzt so kurz vor Weihnachten auch gut gehen“, erklärt die überzeugte Veganerin ihre Spende.

Rechtzeitig vor dem Fest kann sich die Duisburger Einrichtung zusammen mit drei weiteren Heimen in Hilden, Velbert-Heiligenhaus und Krefeld zudem über eine Lkw-Ladung an Futterspenden im Wert von über 25.000 Euro freuen. Dies teilt Norma Puchstein, Vorsitzende des Tierschutzzentrums, das das Heim in Duisburg betreibt, mit.

Club of Deduction: Duisburger Tierheim profitiert von Spendenaktion

Aufgerufen zu dieser Aktion hatte anlässlich der Corona-Pandemie demnach Guido M. Schmitz, Präsident des Club of Deduction – eine internationale Vereinigung von Höchstbegabten, die sich auch als Ideenschmiede versteht. Dem Aufruf seien zahlreiche Unternehmen und Privatpersonen gefolgt, die den Tieren in dieser schwierigen Zeit durch Futterspenden, aber auch zum Beispiel mit Hundeleinen, -betten oder Spielzeug helfen wollten.

Diese Unterstützung sei für die Tierschutzvereine und die in den Heimen untergebrachten Tiere besonders wichtig, da durch Corona fast alle Veranstaltungen, bei denen Sach- und Geldmittel gesammelt werden sollten, ausgefallen seien. So freute sich Puchstein zuletzt auch über viele Sachspenden der Hundetrainerin Annika Bahlo, die mit dem Duisburger Heim zusammenarbeitet.

