Spende: Ukrainische Bücher für Geflüchtete in Duisburg

Duisburg. Die Stadtbibliothek hat 50 Kinder- und Jugendbücher in ukrainischer Sprache geschenkt bekommen. Darum geht es dem spendenden Verein Ridne Slowo.

Die Stadtbibliothek bekommt 50 neue ukrainische Kinder- und Jugendbücher für Leserinnen und Leser zwischen drei und 16 Jahren geschenkt. Spender ist der gemeinnützige Düsseldorfer Verein „Ridne Slowo“, der sich für die Förderung der ukrainischen Sprache, Literatur und Kultur einsetzt. Über die Bücherspende haben jüngst in Duisburg dessen Vorsitzender, der ukrainische Pianist und Pädagoge Yaromyr Bozhenko, und Dr. Jan-Pieter Barbian, Direktor der Stadtbibliothek, bei einem Pressegespräch berichtet.

Die Bücher werden Bestandteil der interkulturellen Bibliothek. Diese enthält Medien in mehr als 30 Sprachen. Die ukrainischen Bücher werden voraussichtlich Ende März in den Bestand aufgenommen.

„Das Buch in der Heimatsprache ist eine Möglichkeit, für kurze Zeit nach Hause zurückzukehren“, erklärt der Verein Ridne Slowo seine Motivation: „Mit diesem Projekt helfen wir Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine, sich wie zu Hause zu fühlen – um für einen Moment Probleme, Flucht, Sehnsüchte zu vergessen.“

Spende des Vereins Ridne Slowo an Stadtbibliothek Duisburg: Bücher wurden in der Ukraine gekauft

Am Jahresende 2022 waren in Duisburg 6355 Ukrainerinnen und Ukrainer im Einwohnermelderegister erfasst, die große Mehrheit von ihnen war nach dem russischen Angriff im Februar 2022 hierher geflüchtet.

Bei den gespendeten Büchern ist für jedes Alter etwas dabei: Neben Bilder- und Vorlesebüchern gibt es Romane für die Älteren sowie klassische Märchenbücher. Alle Bücher sind kunstvoll gestaltet, mit aufwendigen Zeichnungen und farbenfrohen Illustrationen ukrainischer Künstler. So wird Kultur über Sprache und Bilder an die Kinder weitergegeben und auch Menschen außerhalb der Ukraine zugänglich gemacht.

„Damit wird unser bereits vorhandener Bestand an Medien in ukrainischer Sprache um wertvolle Titel erweitert“, sagte Barbian. Yaromyr Bozhenko unterstützt ihn bei der Beschaffung: „Wir kaufen die Bücher direkt bei den Verlagen in der Ukraine. So helfen wir bei ihrem Fortbestand und tragen dazu bei, dass die Kultur der Sprache weiterbesteht.“ Der Verein habe im ersten Schritt 350 Bücher für Bibliotheken in ganz NRW verteilt. Weitere Bücher gehen direkt an nach Deutschland geflüchtete Kinder.

Bibliothek plant Vorlesenachmittage in ukrainischer Sprache

Yaromyr Bozhenko zeigte sich sichtlich gerührt von der Unterstützung durch die deutsche Bevölkerung. Zudem bedankte er sich bei Helfern, die lange Wege und Mühen in Kauf nähmen, um die Bücher aus der Ukraine nach Deutschland zu bringen. Auch das ukrainische Generalkonsulat in Düsseldorf ist in das NRW-weite Projekt involviert.

Der Krieg in der Ukraine treffe auch ukrainische Schriftsteller hart. Viele können aufgrund ihrer Verluste und Traumata nicht mehr schreiben, berichtete Bozhenko.

Dr. Barbian betonte, wie wichtig es ist, die Ukraine auch zukünftig nach Kräften zu unterstützen. Wegen des russischen Angriffs sei es „umso wichtiger, die Ukraine als Teil Europas wahrzunehmen“. Er plant weitere Aktionen wie Vorlesenachmittage in ukrainischer Sprache und deutschsprachige Lesungen zu ukrainischen Autorinnen und Autoren sowie Ausstellungen.

>> LESEAUSWEIS IST FÜR NUTZER BIS 18 JAHRE KOSTENLOS

Die Stadtbibliothek bietet neben der Zentralbibliothek im Stadtfenster an 13 Zweigstellen im gesamten Stadtgebiet ein umfangreiches Angebot.

im gesamten Stadtgebiet ein umfangreiches Angebot. Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche lesen vor Ort oder leihen sich Bücher, DVDs, Spiele und Zeitschriften aus.

aus. Der Leseausweis ist für Jugendliche bis 18 Jahre kostenlos. Wer die Berufsschule besucht, kann dieses Angebot bis 25 Jahre nutzen.

