Spektakulärer Unfall in Duisburg: Wichtiger Zeuge gesucht

Duisburg. Ein schwarzer VW Golf war Mittwochnacht in einen heftigen Unfall in Duisburg verwickelt. Die Polizei sucht nach einem wichtigen Zeugen.

Die Polizei Duisburg ermittelt nach einem heftigen Unfall in Aldenrade in der Nacht zu Donnerstag. Eine wichtige Rolle könnte dabei ein Radfahrer spielen.

Kurz nach Mitternacht ereignete sich auf der Friedrich-Ebert-Straße der spektakuläre Unfall, den ganz offensichtlich der Fahrer eines schwarzen VW Golf verursacht hat.

Unfall in Duisburg-Aldenrade: Auto kracht in einen Baum

Er war nach ersten Erkenntnissen der Verkehrsermittler mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Holtener Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße verlor er dann die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen prallte gegen eine Ampel, durchbrach auf der anderen Straßenseite ein Stahlrohrgeländer und krachte dann in einen Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls brach die Baumkrone ab, die Airbags im Golf lösten aus, die Frontseite des Autos wurde komplett deformiert. Anwohner riefen die Polizei, die den Fahrer des Unfallautos jedoch vergeblich suchte. Nach Aussage eines 19-Jährigen habe der Mann sich kurz nach dem Unfall selbst aus dem Wagen befreit und sei dann in einen dunklen Kombi gestiegen, der in Richtung Norden wegfuhr.

Polizei Duisburg bittet um Hinweise

Die Ermittler haben jedoch bereits herausgefunden, wer der Halter des Golfs ist. Ob er jedoch zum Unfallzeitpunkt am Steuer saß, ist unklar. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen wichtigen Zeugen, der gegen 0.30 Uhr mit dem Fahrrad am Unfallort gewesen sein soll. Ihn und weitere Augenzeugen bittet das Verkehrskommissariat 21 um Hinweise an 0203 280 0.

