SPD-Parteitag in Duisburg soll Doppelspitze den Weg ebnen

Zu einem Unterbezirksparteitag treffen die Delegierten der SPD Duisburg am Dienstag, 6. Oktober, ab 18 Uhr in der Glückauf-Halle an der Dr. Kolb-Straße 2 in Homberg. Beschlossen werden soll dabei auch eine Satzungsänderung, mit der die Wahl einer Doppelspitze zur Führung des Unterbezirks geebnet werden soll.

Nach dem Rücktritt des langjährigen Vorsitzenden und Landtagsabgeordneten Ralf Jäger führt Sarah Philipp seit Ende vergangenen Jahres kommissarisch die Partei. Bei der Vorstellung der SPD-Kampagne für den Kommunalwahlkampf hatte OB Sören Link angekündigt, gemeinsam für die Führung des Unterbezirks als Doppelspitze zu kandidieren. Link ist als stellvertretender Vorsitzender bereits im Vorstand der NRW-SPD vertreten, Philipp ist Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion im Landtag.

Duisburger SPD wählt die neue Parteiführung am 1. Dezember

Bei der Wahl, die bei einem weiteren Parteitag am Dienstag, 1. Dezember (wahrscheinlich auch in der Glückauf-Halle) erfolgen soll, wird auch die Kandidatur von Mahmut Özdemir für den Parteivorsitz erwartet. Der Homberger hatte sich zuvor auch zur Bildung eines Spitzenduos mit Sarah Philipp bereiterklärt, die hatte allerdings gegen eine solche Konstellation argumentiert. Sie befürchte „Reibungsverluste“ und, „dass eine solche Konstellation Prozesse verlangsamt“.

Eröffnet wird der Parteitag am Dienstag mit einer Rede von OB Sören Link, dann steht die Beschlussfassung zu weiteren Anträgen auf der Tagesordnung. Dabei geht es etwa um „den Abzug aller Atomwaffen aus der Bundesrepublik und eine Ablehnung der atomwaffen-unterstützenden Aufrüstung der Bundeswehr“, zu dem die SPD-Bundestagsfraktion aufgefordert werden soll.

Antrag: Opernplatz soll künftig den Namen von Alt-OB Josef Krings tragen

Die Umbenennung des Opernplatzes vor dem Stadttheater fordert ein Antrag des Ortsvereins Rheinhausen. Der zentrale Ort in Duisburg soll nach Josef Krings bekannt werden, der im vergangenen November im Alter von 93 Jahren verstorben ist. Er war von 1975 bis 1997 Oberbürgermeister der Stadt. Kurz nach seinem Tod hatte der Unterbezirks beschlossen, das Andenken mit einer Umbenennung eines Teilstücks der Düsseldorfer Straße zu würdigen. „Das Stadttheater ist eine Einrichtung, die deutlich enger mit seinem Namen verbunden ist“, begründen die Genossen ihren Antrag.

Jusos: Fahrt zu einer KZ-Gedenkstätte für alle Duisburger Schüler

Weitere Anträge beschäftigen sich mit der Legalisierung des Besitzes und Konsums von Cannabis, sowie der Abwehr rechtspopulistischer und rechtsradikaler Bedrohungen. Die Stadt möge keine Gastspiele mehr auf ihren Flächen erlauben von Zirkussen, die Wildtiere halten, fordert die SPD Rheinhausen-Mitte. Die kostenlose Ausgabe an so genannte Euroschlüssel für Behindertentoiletten an die Nutzer beantragen die Jusos, die sich auch dafür einsetzen, dass allen Duisburger Schülern die Fahrt zu einer KZ-Gedenkstätte ermöglicht wird.