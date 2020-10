SPD Duisburg trauert um Siegfried Ambrosius

Der SPD-Unterbezirk Duisburg trauert um Siegfried Ambrosius. Fast 40 Jahre lang hat er als Geschäftsführer die Parteiarbeit organisiert.

Die Duisburger SPD trauert um Siegfried Ambrosius. Der langjährige Geschäftsführer des Unterbezirks der Sozialdemokraten starb am 22. September im Alter von 79 Jahren.

SPD Duisburg lobt „herausragendes Organisationstalent“

Fast 40 Jahre lang hat er dafür gesorgt, das in der SPD alles rund lief: Von 1967 bis 2006 hat der Neudorfer die Partei organisiert, er habe „stets für eine gewissenhafte und sorgfältige Parteiarbeit“ gesorgt, schreiben die kommissarische Vorsitzende Sarah Philipp und ihre Stellvertreterin Gisela Walsken in ihrem Nachruf. Sie erinnern an sein „herausragendes Organisationstalent“, Siegfried Ambrosius habe selbst bei schwierigen Herausforderungen und Situationen nie seine humorvolle Art und seine einzigartige Kommunikationsfähigkeit verloren. Ganz im Sinne der sozialdemokratischen Grundwerte sei „seine Fürsorge und sein Einsatz für seine Mitarbeiter solidarisch und beispiellos“ gewesen.

Siegfried Ambrosius gehörte der Partei 59 Jahre lang an

Seiner SPD gehörte er 59 Jahre lang an. Über sein berufliches Engagement hinaus bekleidete er über Jahrzehnte verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten. Siegfried Ambrosius war von 1963 bis 1975 Vorsitzender der SJD-Die Falken in Duisburg, denen er seit 1955 angehörte. Als Bürgerschaftliches Mitglied gehörte er dem Jugendhilfeausschuss, dem Presse- und Werbeausschuss sowie dem Polizeibeirat der Stadt Duisburg an.

Jahrzehntelang ehrenamtlich engagiert

Bis zu seinem Tod war er aktives Mitglied in seinem Ortsverein Neudorf. Sein jahrzehntelanges, ehrenamtliches Engagement und sein soziales Handeln brachten ihm große Anerkennung und tiefen Respekt ein. Für seine kommunalpolitischen Verdienste wurde er mit der Stadtplakette ausgezeichnet. „Mit Siegfried Ambrosius verlieren wir einen guten Freund“, schreibt seine Partei. Er hinterlässt seine Ehefrau, die SPD-Bundestagsabgeordnete Bärbel Bas. Die Beisetzung hat am vergangenen Freitag, 25. September, stattgefunden.

