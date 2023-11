Der SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil ist am Montag, 20. November, im Duisburger Steinhof zu Gast.

Parteivorsitzender SPD-Chef Lars Klingbeil will Duisburgern im Steinhof zuhören

Duisburg. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil will am Montag Bürgern in Duisburg zuhören: „Sie bestimmen die Themen.“ Interessierte müssen sich anmelden.

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil kommt nach Duisburg – und nicht nur Genossinnen und Genossen können ihm Fragen stellen: Zum Format „Klingbeil im Gespräch“ am kommenden Montagabend, 20. November, im Duisburger Steinhof, sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen.

Die veranstaltende SPD Duisburg verspricht: „Frage und Antwort – Austausch und Diskussion über alles, was Ihnen wichtig ist und am Herzen liegt, vielleicht sogar bedrückt. Sie bestimmen die Themen und Lars Klingbeil antwortet Ihnen. Kommen Sie vorbei und gehen Sie in den direkten Austausch mit dem Bundesvorsitzenden der Kanzlerpartei.“ Antworten gibt es von Klingbeil und vom Duisburger Bundestagsabgeordneten und von Mahmut Özdemir, dem Vorsitzenden des hiesigen Unterbezirks.

Lars Klingbeil in Duisburg: Anmeldungen bis zum 19. November

Die Sozialdemokraten versprechen, es sei Klingbeil in einer Zeit der Veränderung „besonders wichtig, im engen Austausch mit den Menschen vor Ort zu sein. Politik hört zu und kümmert sich.“

Im Steinhof an der Düsseldorfer Landstraße 347 (47259 Duisburg) beginnt die Veranstaltung um 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr). Wichtig: Wer dabei sein möchte, muss sich bis Sonntag, 19. November, anmelden. Das geht im Internet über eine Rubrik auf der Seite der SPD Duisburg, spd-duisburg.de.

Klingbeil führt die Bundespartei seit 2021 in einer Doppelspitze mit Saskia Esken an. Am Montag haben die beiden bekannt gegeben, dass sie beim Parteitag im Dezember erneut als Doppelspitze kandidieren werden.

