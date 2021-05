Die Polizei sucht nach einem Einbruch in Duisburg Zeugen: Unbekannte hatten die Tür eines Kirchenbüros in Baerl aufgehebelt und zwei Sparschweine gestohlen. (Symbolfoto)

Polizei Sparschweine gestohlen: Einbruch in Duisburger Kirchenbüro

Duisburg. Unbekannte sind in ein Kirchenbüro in Duisburg-Baerl eingebrochen und haben zwei Sparschweine gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind in Baerl in ein Kirchenbüro an der Schulstraße eingebrochen und haben zwei Sparschweine gestohlen. Die Tatzeit konnten die Ermittler der Polizei eingrenzen: Zwischen Pfingstmontag, 24. Mai, um 11.30 Uhr und Dienstag, 25. Mai, gegen 7 Uhr sollen der oder die Täter zugeschlagen haben.

Die Einbrecher hatten eine Tür vom Gemeindesaal aufgehebelt und waren so in das Gebäude gelangt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder Geräusche gehört haben. Hinweise nehmen die Beamten unter 0203 2800 entgegen.

