Sparkassengala in Duisburg kehrt mit diesem Top-Act zurück

Duisburg. Nach fünf Pause wieder Sparkassen-Gala in Duisburg: Die Gäste dürfen sich auf diesen Top-Act freuen. Wo es die begehrten Karten gibt.

Nach fünf Jahren Pause steht der Termin für die Sparkassengala in Duisburg. Die Band „Silbermond“ (Das Beste, Symphonie) ist am Samstag, 15. April, der Topact in der Kraftzentrale im Landschaftspark Nord. Die Moderation übernimmt der Duisburger Kabarettist Kai Magnus Sting. Der Vorverkauf für die begehrten 1100 Karten beginnt am kommenden Donnerstag (s. Infobox).

„Es klaffte ein Loch im gesellschaftlichen Kalender“, sagt Dr. Joachim Bonn. „Es hat schon viele Nachfragen wegen des genauen Termins gegeben“, berichtet der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse. Die hatte bekanntlich 2018 nach der 36. Auflage mit Sängerin Sarah Connor bis auf weiteres eine Pause auf der wegen der Niedrigzinsen schlechteren Ertragslage verkündet. Da war noch nicht abzusehen, dass eine Gala im Frühjahr 2020 ohnehin wegen der Pandemie ausgefallen wäre.

Die Band Silbermond mit Frontfrau Stefanie Kloß, hier beim Zeltfestival Ruhr im vergangenen Sommer, ist Topact bei der Sparkassengala im April in Duisburg. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

37. Sparkassengala in Duisburg war eigentlich schon für Herbst 2022 geplant

„Ursprünglich wollten wir dann auf Ende Oktober 2022 gehen, aber als wir mit der Planung begannen, wurde die Kraftzentrale bis Ende des Monats für die Unterbringung von Flüchtlingen gebucht.“ Also nun der erste Samstag nach dem Osterwochenende – er passte auch in den Plan von Silbermond – mit einem rund 60-minütigen Programm plus Zugabe spielt sich die Band aus dem sächsischen Bautzen um Frontfrau Stefanie Kloß ein für ihre Sommer-Tournee, die am 26. Mai beginnt.

Das Symphonic Pop Orchester um Frontmann Frank Hollmann eröffnet das Bühnenprogramm bei der 37. Sparkassengala im Landschaftspark Nord am Samstag, 15. April. Foto: Christian Schmidt / Sparkasse Duisburg

„Vorgruppe“ wäre das falsche Wort für das „Symphonic Pop Orchester“, das den Abend musikalisch eröffnet. Die 36 Instrumentalisten, Chor und drei Solisten um Frontmann Frank Hollmann präsentieren bekannte Popsongs in klassischer Besetzung - die Arrangements wurden bereits mit einer Echo-Nominierung ausgezeichnet. „Das Konzept ‘Klassik meets Pop’ hat sich mit Paul Potts bewährt“, sagt Sparkassen-Sprecher Andreas Vanek.

Kabarettist Kai Magnus Sting, hier beim Auftritt in der Kulturhalle Neukirchen-Vluyn im Januar, moderiert die Sparkassen-Gala. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

„Westbunch“ macht Stimmung bei der After-Show-Party

Beliebt ist auch die After-Show Party. „Einige Gäste kommen nur deshalb“, sagt Joachim Bonn. Entsprechend ist die unterhalterische Qualität: Eine der besten deutschen Partybands, „Westbunch“ mit Bandleader Sven West (Frontmann der Kölner Band „Die Räuber“) läutet nach dem Bühnenprogramm die rauschende Partynacht ein, bei der bis tief in die Nacht gefeiert wird.

Kai Magnus Sting bedarf in Duisburg keiner Vorstellung. Der Kabarettist übernimmt die Rolle des Moderators. Seine witzigen und geistreichen Erklärungen und Abschweifungen zu den Besonderheiten menschlicher Charaktere sind gleichzeitig eine Liebeserklärung an die Sprache der Region und seine Heimatstadt Duisburg. Dazu gibt’s das Menü von Caterer Oliver Kersten – auch hier setzt die Sparkasse auf eine lange etablierte Beziehung.

Joachim Bonn: Haben den Auftrag, Duisburg attraktiv zu gestalten

Gemessen am Programm gibt’s die Karten zwar zu einem leicht gestiegenen, aber weiter günstigen Preis. 100 Euro für die besten Plätze, 75 € für den mittleren Bereich und 60 Euro für den fünften Block nennt Joachim Bonn mit Blick auf die Gesamtkosten „allenfalls eine Schutzgebühr“. Man wolle den Kunden mit der Gala „etwas zurückgeben“, sagt der Vorstandschef: „Zu unserem öffentlichen Auftrag gehört es auch, Duisburg attraktiv zu gestalten“.

Binnen Stunden sind die Tickets für die Gala in der Regel verkauft. Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 9. Februar, um 9 Uhr.

sind die Tickets für die Gala in der Regel verkauft. Der beginnt am Donnerstag, 9. Februar, um 9 Uhr. Maximal vier Karten pro Person können dann entweder in den Geschäftsstellen der Sparkasse in Duisburg und Kamp-Lintfort bestellt werden. Die telefonische Buchung ist möglich im Kundencenter unter 0203 28150.

