Sparkasse eröffnet neue SB-Stelle in Duisburg-Ruhrort

Duisburg-Ruhrort. Im vergangenen Jahr wurde die Geschäftsstelle der Sparkasse in Duisburg-Ruhrort geschlossen. Nun gibt es immerhin wieder einen Geldautomaten.

Ende vergangenen Jahres hat die Sparkasse Duisburg in Ruhrort ihre Geschäftsstelle geschlossen. Übergangsweise steuerte der Sparkassenbus den Stadtteil an. Nun wird in der kommenden Woche, am 13. April, eine neue SB-Stelle auf der Fabrikstraße 32 eröffnet.

Der Standort werde mit „modernster Technik“ ausgestattet, teilt die Sparkasse mit. Dazu gehören neben einem Geldautomaten und einem Selbstbedienungsterminal für Überweisungen und Kontoauszüge auch ein so genannter „Recycler“, bei dem man Geld einzahlen, aber auch abheben kann.

Sparkasse Duisburg betont hohe Sicherheitsstandards

Die Stelle ist täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet. Angesichts einer Reihe von Automatensprengungen in Duisburg wird von Seiten der Sparkasse betont: „Die Ausstattung entspricht den vom Landeskriminalamt empfohlenen Sicherheitsstandards.“

Der Einsatz des Sparkassenbusses am Neumarkt wird im Zuge der Neueröffnung eingestellt.

