Sparkasse Duisburg warnt vor Fake-Anrufen und Phishing-Mails

Duisburg. Die Sparkasse Duisburg warnt aktuell vor Betrugsanrufen und Phishing-Angriffen. Worauf Kunden achten sollten und wie die Kriminellen agieren.

Die Sparkasse Duisburg warnt aktuell vor Anrufen von Betrügern und sogenannten Phishing-Angriffen. Informationen dazu hat die Sparkasse auf ihrer Internetseite veröffentlicht.

Demnach wurden zuletzt immer wieder Anrufe mit betrügerischen Absichten gemeldet. Die Kriminellen würden dabei mit einer manipulierten Rufnummernanzeige arbeiten. Auf dem Display wird somit der Eindruck erweckt, als würde die Sparkasse anrufen.

Das Ziel der Anrufer sei es an sensible Informationen wie persönliche Daten, Online-Banking-Zugangsdaten sowie TANs und Kreditkartendaten zu gelangen. Die Sparkasse unterstreicht in der Warnung an ihre Kunden: „Unsere Mitarbeiter würden Sie weder persönlich, telefonisch oder per E-Mail nach vertraulichen Daten fragen – insbesondere TANs.“

Unbekannte versenden E-Mails im Namen der Sparkasse

Ebenfalls wohl ein aktuelles Phänomen: Unbekannte versenden im Namen der Sparkasse E-Mails, in denen sie die Empfänger zum Klick auf eine betrügerische Website (Phishing-Seite) bewegen wollen. Dort werden dann die Online-Banking-Zugangsdaten und die Telefonnummer abgefragt. Außerdem soll der Photo-TAN-Aktivierungsbrief hochgeladen werden. „Bitte geben Sie keine Daten auf den Phishing-Seiten ein. Ihre Daten könnten ansonsten von Betrügern missbraucht werden“, warnt das Notfallteam der Sparkassen-Finanzgruppe.

