Sparkasse Duisburg warnt Kunden vor neuer Betrugsmasche

Duisburg. Wieder kursiert eine neue Betrugsmasche, mit der Sparkassen-Kunden aufs Glatteis geführt werden sollen. Täter setzen auf ihre EC-Karten.

Die Sparkasse Duisburg warnt vor Betrügern, die sich am Telefon gegenüber Kunden als Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung des Kreditinstituts ausgeben. Unter dem Vorwand, dass die Firma „Zando“ mehrfach versucht hätte, höhere Geldbeträge vom Konto des Kunden abzubuchen, müsse zur Sicherheit der Magnetstreifen der EC-Karte überprüft werden, so die Sparkasse in einer Pressemitteilung.

Dafür sei es notwendig, dass die Sparkasse die EC-Karte und die PIN erhält. Die PIN werde direkt am Telefon erfragt. Im Anschluss soll eine angebliche Auszubildende die Karte beim Kunden abholen. Eine Rückmeldung folge am Tag darauf, heißt es.

Sparkasse: Niemandem die PIN mitteilen

Die Sparkasse betont, dass die PIN niemals anderen Menschen mitgeteilt werden soll. Sparkassen-Mitarbeitende würden nie nach der PIN, dem Kontostand, nach Bankdaten oder Passwörtern fragen. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte auflegen und sich an die Polizei wenden, schreibt die Sparkasse.

In den Geschäftsstellen liegt außerdem die Broschüre „Klüger gegen Betrüger“ bereit, die die Bank zusammen mit der Polizei Duisburg erstellt hat. Darin werden die oft perfiden Betrugsmaschen der Straftäter erklärt.

