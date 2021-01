Die Sparkasse Duisburg bleibt im Corona-Lockdown geöffnet, bittet ihre Kunden aber, möglichst nicht in die Filialen zu kommen. Geldgeschäfte sollen sie möglich online, per Telefon oder App erledigen.

Corona Sparkasse bittet: Bankgeschäfte online oder per Telefon

Duisburg. Die Sparkasse Duisburg bleibt auch im härteren Lockdown geöffnet. Die Bank bittet Kunden, nur in dringenden Fällen in die Filiale zu gehen.

Auch im härteren Lockdown bleibt die Sparkasse Duisburg geöffnet. Sie bittet Kunden aber, möglichst nicht in die Filiale zu kommen. Stattdessen sollen sie ihre Geldgeschäfte digital oder per Telefon erledigen. Weniger Kontakte mit anderen Menschen seien das sicherste Mittel, sich vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen.

Die Sparkasse weist darauf hin, dass viele Finanzdienstleistungen auch telefonisch möglich sind, zum Beispiel Überweisungen oder Daueraufträge. Kunden können ihre Bankgeschäfte auch über die Sparkassen-App sowie via Internet erledigen. Fürs Einkaufen empfiehlt die Sparkasse das kontaktlose Zahlen mit Karte oder Smartphone.

Während der Corona-Pandemie zur Sparkasse: Maskenpflicht, Abstand, Wartezeit

Wer trotzdem in die Geschäftsstellen gehen will, kann das tun: Sie bleiben geöffnet. Die Sparkasse bittet aber darum, nur in dringenden Fällen eine Filiale aufzusuchen. Dort gelten weiterhin Maskenpflicht und Abstandsgebot. Wegen der Corona-bedingten Zugangsbeschränkungen kann es vor den Geschäftsstellen zu Wartezeiten kommen.

Telefonische Bankdienstleistungen bietet die Sparkasse Duisburg an unter 0203 2815-0, Online-Banking auf sparkasse-duisburg.de.

