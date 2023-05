„Spätschicht“: Warum Duisburgs Feierabendmarkt beliebt ist

Duisburg. Die Duisburger Spätschicht hat die Outdoor-Saison in Duisburgs Innenstadt eingeläutet. Was den Feierabendmarkt bei Besuchern so beliebt macht.

Die beliebte Duisburger „Spätschicht“ hat am Donnerstag für Frühlingsgefühle in der Innenstadt gesorgt.

Die Temperaturen angenehm warm, Stimmengewirr zieht über den König-Heinrich-Platz, sämtliche Tische in dem Karree zwischen Foodtrucks, Getränkeständen und Kunstangeboten sind besetzt – der Feierabendmarkt hat nun endgültig die Outdoor-Saison in der Fußgängerzone eingeläutet.

Es war der erste Termin des stets gut besuchten Formats im Jahr 2023. „Darauf freut man sich richtig. Dadurch kommt endlich Lebensfreude in die Innenstadt“, sagen Jörg und Marion aus Wanheimerort.

Was macht die Duisburger „Spätschicht“ so beliebt?

Was macht die „Spätschicht“ so beliebt? Besucher loben die entspannte und ungezwungene Atmosphäre. Die Wege zu den Ständen sind kurz, mit Bekannten und Freunden kann man sich unkompliziert an einem Tisch niederlassen. Da nehmen die Gäste auch mal Wartezeiten bei der Bestellung in Kauf.

Marc und Jana Wallrafen genießen die Abendsonne auf dem König-Heinrich-Platz. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Beim Auftakt sind vier Foodtrucks mit dabei: Sie bieten den Klassiker Pommes und Currywurst in hipper Aufmachung, Pizza, Donuts sowie Waffeln und Crêpes. Hinzu kommt auch der bekannte Grillstand des lokalen Unternehmens Dupré.

Für die Weinbegleitung sorgt der Stand des Weinguts Merteshof der Familie Gröhl – ein Stammgast in Duisburg. Es gehen aber auch viele frischgezapfte Biere bei einem weiteren Getränkeanbieter über die Theke. „Das Angebot an Essen und Getränken ist absolut ausreichend“, bewertet Besucher Tim Wiescheid.

Zum Feierabendmarkt gehört traditionell auch Live-Musik. Den Soundtrack zum Frühlingsabend liefert diesmal Folkmusiker Tom Drost mit seiner Gitarre.

„Spätschicht“ – die weiteren Termine

Bis Anfang Oktober sind neun weitere Termine des Feierabendmarkts angesetzte. Das sind sie:

25. Mai

1. und 29. Juni

6. und 27. Juli

31. August

7. und 28. September

5. Oktober

