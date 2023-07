Spätschicht: Beliebter Feierabendmarkt abgesagt – der Grund

Die Spätschicht-Ausgabe am Donnerstag, 27. Juli, findet nicht statt.

Duisburg. Veranstalter Duisburger Kontor hat die Spätschicht in der Duisburger Innenstadt kurzfristig abgesagt. Das ist der Grund für den Ausfall.

Die beliebte Spätschicht in der Duisburger Innenstadt fällt am Donnerstagabend aus. Das teilte der Veranstalter Duisburg Kontor am Mittwochnachmittag mit.

Der Grund: Viele Händler und Standbetreiber hätten ihr Kommen wegen der schlechten Wetterprognose abgesagt. Damit sei es nicht möglich, den Feierabendmarkt wie geplant auszurichten.

Die nächste Spätschicht ist für den 31. August angesetzt.

