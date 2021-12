Gitarrist Nico Paulerberg ist auf „Sound like Duisburg 2021“ gleich zweimal vertreten.

Musikszene „Sounds like Duisburg“: Der Sampler für 2021 ist erschienen

Duisburg. Alle zwei Jahre wird der Sampler „Sounds like Duisburg“ produziert. Er bildet die vielen Facetten der Musikszene ab – von Heavy Metal bis Swing.

Der neue Sampler „Sounds like Duisburg 2021“ ist da. Die Idee, mit einer solchen Compilation einen Überblick über das zeitgenössische Musikgeschehen zu geben und die Bands in ihren unterschiedlichen Stilen vorzustellen, wurde vor sechs Jahren im Kulturbüro wiederbelebt, hatte es die Sampler doch schon in den 90er Jahren gegeben.

Produziert hat die neue Scheibe wieder der Duisburger Beray Habip. Heavy Metal, Liedermacher, Punk, Hip-Hop, Klaviermusik oder Swing: Viele Musikrichtungen sind auf dieser Zusammenstellung vertreten. Diese Vielfalt ist es auch, die den „Sounds Like Duisburg“-Sampler ausmacht.

„Sounds Like Duisburg 2021“: Duisburger Gitarrist ist zweimal vertreten

Nico Paulerberg, Gitarrist der Duisburger Band Paperstreet Empire, ist mit seiner Stammband und seinem Solo-Projekt Nigelesque gleich zwei Mal vertreten. „Als Musikkind der 90er habe ich CD-Veröffentlichungen meiner Lieblingsbands stets zelebriert. Die eigene Musik in so einem Format in den Händen zu halten, ist immer wieder ein tolles Gefühl.“ Gefördert wurde die Produktion und damit auch die heimische Musikszene von der Stadtsparkasse.

„Sounds like Duisburg 2021“ ist für fünf Euro bei der Tourist-Information auf der Königstraße und an der Kasse im Theater Duisburg sowie im Parkhaus Meiderich erhältlich.

