„Wenn ich Frau Gebauer wäre, würde ich beim Blick auf Duisburg einen Tobsuchtsanfall bekommen“, sagt Holger Lauterbach, Koordinator der NRW Sportschule beim Duisburger Stadtsportbund . „Es ist doch wirklich eine blödsinnige Idee vom Krisenstab der Stadt, ein Pflichtfach vom Stundenplan zu streichen. Ein normaler Sportunterricht kann in den Schulen ohne Sporthallen nicht stattfinden.“

Trotz der coronabedingten Einschränkungen bemühen sich die drei NRW-Sportschulen in Duisburg – das Steinbart-Gymnasium, die Lise-Meitner-Gesamtschule und die Gesamtschule Duisburg-Meiderich – das Konzept einer „weit angelegte, sportartübergreifende als auch sportartspezifische Leistungssportnachwuchs-Förderung“ so gut es geht nachzukommen. „Aber machen wir uns nichts vor, das Sportangebot unter freiem Himmel gerade in den Wintermonaten ist begrenzt“, sagt Holger Lauterbach.

Kinder der Duisburger Grundschulen sollen beim Sportmotorischen Test nicht durchmischt werden

Rückwärts balancieren ist eine Aufgabe des Tests. Foto: Lars Heidrich

Aber auch ohne Sporthallen nutzen zu dürfen, halten die Koordinatoren der NRW-Sportschule am Sportmotorischen Test als Aufnahmekriterium für die NRW-Sportklassen fest. „Wir erarbeiten gerade ein Konzept, wie der Test am 14. Dezember coronakonform durchgeführt werden kann“, sagt Lauterbach. „Vorausgesetzt wir dürfen den Test in der Walter-Schädlich-Halle und in der Halle Krefelder Straße durchführen, werden wir die Teilnehmer der Grundschulen nicht mischen.“

Konkret bedeutet das: Jede Grundschule bekommt eine eigene Testzeit. Nimmt nur ein Kind einer Grundschule teil, wird das Kind alleine durch alle Stationen geschleust. Sollten im Dezember die Sporthallen noch immer nicht geöffnet und die Stadt Duisburg auch keine Ausnahmegenehmigung erteilt haben, wäre eine Option, den Test draußen durchzuführen oder aber noch in den Januar zu verschieben. „Wichtig ist aber, dass alle Interessierten wissen, dass der Test durchgeführt wird“, sagt Holger Lauterbach. „Die Kinder müssen bis zum 4. Dezember angemeldet werden.“

90 Plätze stehen in den Sportklassen zur Verfügung

Anders sah es noch im April aus. „Der Sporttest vor dem Übergang von der siebten zur achten Klasse ist Corona zum Opfer gefallen. Da haben die Sportlehrer zusammen mit den Athletiktrainern festgelegt, wer weiter in der Leistungssportklasse gefördert wird und wer eben nicht“, sagt Lauterbach. „Die Lehrer genießen da unser volles Vertrauen.“

90 Plätze in den Sportklassen der drei Schulen werden für das Schuljahr 2021/2022 vergeben. „Bei der Verteilung achten wir neben den Testergebnissen auch auf das ausgewogene Verhältnis von Jungen und Mädchen“, sagt Lauterbach. Anmeldeformulare gibt es unter: https://www.ssb-duisburg.de/index.php/sportschule.html

