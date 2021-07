Songwettbewerb „Ich bin DU!“: Abstimmung läuft online

Duisburg. Beim Duisburger Songwettbewerb „Ich bin DU!“ kann jetzt online abgestimmt werden. Zehn Bewerber stellen ihre Songs auf Youtube vor.

Es geht in die heiße Phase des „Ich bin DU!“-Songwettbewerbs, der 2021 als Corona Edition stattfindet. Nachdem die Bewerbungsphase einen bunten Reigen an Teilnehmern hervorgebracht hat, sind nun zehn Solokünstler, Bands, Trios und Poeten auf der Homepage ich-bin-du.info zu hören. Unter „Abstimmen“ können die Beiträge auf Youtube zum Teil auch angesehen werden, die die Musiker und Duisburg-Ansichten zeigen. Es ist eine große Bandbreite aus den musikalischen Genres zu hören – von Rap über ruhige Balladen bis hin zu hartem Rock. Die Texte sind manchmal auch kritische Liebeserklärungen an Duisburg, und ein „Schimmi-Lied“ ist darunter.

Die Beiträge bleiben bis zum 18. Juli online, und am Ende werden die Sieger bekannt gegeben. „Schon jetzt können wir sagen, dass unsere Idee, möglichst vielfältige Interpretationen zum Thema Duisburg einzufangen, total aufgegangen ist“, so die Gitarrenlehrer Peter Bursch und Andreas Klees als Veranstalter.

Der letzte Gewinner des Wettbewerbs, Philipp Eisenblätter, arbeitet mittlerweile zusammen mit Stoppok an seinen Veröffentlichungen.

