Sonderkontrollen: DVG erwischt 157 Fahrgäste ohne Ticket

Duisburg Die DVG erwischt in Duisburg wieder etliche Fahrgäste ohne gültiges Ticket – auch nachts bei einer von zwei Sonderkontrollen mit der Polizei.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) hat bei zwei jeweils mehrstündigen Sonderkontrollen mit der Polizei insgesamt 157 Fahrgäste ohne gültiges Ticket erwischt. Bei der ersten Akktion am Mittwoch, 14. Februar, an den Haltestellen „Steinsche Gasse“ und „Lehmbruck-Museum“ waren es laut DVG 141 von 7435 überprüften Fahrgästen. Bei der zweiten Schwerpunktkontrolle von Samstag auf Sonntag (17./18. Februar) in den Nachtexpressbussen wurden 16 von 403 Passagieren überführt.

Das Verkehrsunternehmen betont, dass Fahren ohne Ticket in Bussen und Bahnen kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat sei. Schon wer zweimal erwischt werde, erhalte eine Strafanzeige – unabhängig von der Zahlung des erhöhten Beförderungsentgeltes (EBE) in Höhe von 60 Euro.

