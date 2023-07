Duisburg. Im Landschaftspark Duisburg lockt am Wochenende der Sommermarkt. Die Macher setzen bei den Angeboten bewusst auf Qualität und Unikate.

Viele Verkaufsstände, die Kulisse der Hochöfen und dazu Sand, Liegestühle und kühle Cocktails – alles war am Freitag angerichtet für den ersten Tag des diesjährigen Sommermarktes im Duisburger Landschaftspark. Doch das Wetter präsentierte sich zu Beginn des Kunsthandwerkermarktes so gar nicht sommerlich. Stattdessen regnete es schon kurz nach dem Beginn um 14 Uhr in Strömen. Ein Reinfall also für die Händler? Wir haben uns unter den Besuchern und Ausstellern umgehört.

Nachdem der „Premium-Kunsthandwerkermarkt“ – wie ihn der Veranstalter Duisburg Kontor bewirbt – zuvor wegen der Corona-Pandemie zweimal abgesagt worden war, gab es im letzten Jahr die erfolgreiche Premiere. Sowohl Aussteller als auch Besucher waren damals zufrieden. Das wirkt sich auf das Angebot in diesem Jahr aus. Waren es bei der Auftaktveranstaltung noch rund 50 Händler, sind in diesem Jahr bereits über 60 Händlerinnen und Händler auf dem Markt vertreten.

Wer auf dem Duisburger Sommermarkt einkauft, kann sich sicher sein, dass er dabei hochwertige Produkte bekommt. Als Aussteller zugelassen sind nach Angaben der Macher nur Kunsthandwerker und Künstler, die Unikate oder zumindest Produkte in sehr kleiner Auflage anbieten und ihre Produkte selbst herstellen. Industrieware darf beim Sommermarkt nicht verkauft werden.

Zu Beginn kommen weniger Besucher als im letzten Jahr zum Duisburger Sommermarkt

Das kommt bei den Besuchern gut an. „Das Angebot ist sehr vielfältig“, sagt Gabriele Neuland, die mit ihrer Freundin Doris Pfankuch zum Markt gekommen ist. Tischdecken, Wolle und kleinere Deko-Artikel haben die beiden Duisburgerinnen bisher gekauft. „Schade ist nur, dass es bei dem Regen keine Möglichkeit gibt, sich irgendwo hinzusetzen wo es trocken ist, um gemütlich etwas zu trinken“, schildern die beiden. So geht es für sie nach einer kurzen Runde schon auf wieder auf den Heimweg.

Michael Marten stört das durchwachsene Wetter dagegen weniger. Er ist mit seiner Frau, dem gemeinsamen Sohn und Freunden aus der Krabbelgruppe gekommen. „So ist es zumindest nicht so voll und man kann in Ruhe an den Ständen schauen, was es so gibt“, sagt er.

Ulrike Kittner verkauft auf dem Sommermarkt Taschen aus alten Jeanshosen. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Bei den Händlern gehen die Meinungen ebenfalls auseinander. Mäßig sei der Start bei Christian Rheinländer gewesen, der an seinem Stand Gartendekoration aus Stahl und alten Hufeisen verkauft. Das Wetter mache sich bei der Zahl der Zuschauer bemerkbar. „Im letzten Jahr waren es zu Beginn schon etwas mehr.“ Ulrike Kittner ist dagegen zufrieden. Sie ist ebenfalls zum zweiten Mal auf dem Sommermarkt vertreten. Ihre Taschen aus alten Jeanshosen kommen bei den Besuchern gut an. „Im letzten Jahr haben wir am Sonntag kaum noch Ware gehabt und auch dieses Mal ist es sehr gut angelaufen“, sagt sie.

Aussteller setzen verstärkt auf nachhaltige Produkte

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei den Händlern eine große Rolle. Neben Schmuckständen sind auffällig viele Händler auf dem Markt vertreten, die Upcycling-Produkte, also neue Ware aus alten Materialien und Gegenständen, anbieten. „Meine Kunden sagen mir, dass ihnen gerade der Nachhaltigkeitsaspekt an meinen Taschen gefällt“, sagt Ulrike Kittner, die aus Walsum kommt und sonst auch auf dem Lichtermarkt mit ihren Jeanstaschen vertreten ist.

Neben dem Angebot kommt bei den Besuchern auch die Kulisse wieder besonders gut an. Zusätzlich zum Kunsthandwerk gibt es erneut einen aufgeschütteten Sandstrand, auf dem Speisen und Getränke verkauft werden. Das Sortiment erinnert an einen Streetfoodmarkt: Neben Falafel gibt es Bubble-Waffeln, Bali-Nudeln und Flammkuchen, aber auch Currywurst und Pommes.

>> DAS SIND DIE ÖFFNUNGSZEITEN AM WOCHENENDE

Wer den Markt besuchen möchte, hat am Samstag und Sonntag noch die Gelegenheit dazu. Am Samstag ist er von 12 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Besucher können – ebenfalls kostenlos – den Besucherparkplatz an der Emscherstraße 71 (47137 Duisburg) nutzen. Der Veranstalter weist darauf hin, dass das gesamte Veranstaltungsgelände nur eingeschränkt barrierefrei ist. Für Rückfragen steht das Team des Parks unter 0203 712 808 00 zur Verfügung. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es auf der Webseite des Landschaftsparks: www.landschaftspark.de/sommermarkt

