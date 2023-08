Sommerkino: Wieder ein Staraufgebot im Landschaftspark

Karin (Maren Kroymann), Philippa (Barbara Sukowa) und Gerhard (Heiner Lauterbach) verbringen in „Enkel für Anfänger“ eine Nacht miteinander. Alle drei Stars kommen zum Sommerkino nach Duisburg.

Duisburg. Heiner Lauterbach, Barbara Sukowa und Maren Kroymann kommen zur Vorpremiere ihres neuen Films nach Duisburg. Darauf können sich Fans freuen.

Die Stars geben sich beim Duisburger Sommerkino die Klinke in die Hand. Nach Regisseur Sönke Wortmann und Schauspieler Christoph Maria Herbst, die am Eröffnungstag zur Vorstellung des Kinofilms „Der Nachname“ im Landschaftspark dabei waren, haben sich nun Barbara Sukowa, Maren Kroymann, Heiner Lauterbach angesagt. Sie kommen am Dienstag, 15 August, zur Vorpremiere ihres neuen Streifens „Enkel für Fortgeschrittene“ nach Duisburg. Mit dabei ist auch Regisseur Wolfgang Groos.

Der Film ist die Fortsetzung des Kassenschlagers „Enkel für Anfänger“. Darum geht in der Komödie „Enkel für Fortgeschrittene“: Nach ihrem Jahr in Neuseeland kehrt Karin (Maren Kroymann) voller Energie nach Deutschland zurück.

Und die wird sie brauchen: Zusammen mit ihren Freunden Philippa (Barbara Sukowa) und Gerhard (Heiner Lauterbach) übernimmt Karin die Leitung eines Schülerladens – pubertierende Teenager, wilde Partynächte und Liebesangelegenheiten bei Klein und Groß inklusive. Die Verleihfirma verspricht gute Unterhaltung: „Die neuen Aufgaben haben es in sich und stellen das Leben aller Beteiligten gehörig auf den Kopf.“

Karten sind für die Vorpremiere nicht mehr erhältlich. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

