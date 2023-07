Landschaftspark Duisburg Sommerkino startet in Duisburg: Was Besucher wissen sollten

Duisburg. Das beliebte Sommerkino im Duisburger Landschaftspark ist gestartet. Wie ist das Gastro-Angebot? Gibt es noch Tickets? Die wichtigsten Infos.

Es ist mit das beliebteste Open-Air-Kino in Nordrhein-Westfalen: Das Stadtwerke-Sommerkino im Duisburger Landschaftspark-Nord geht in die nächste Runde. Am Mittwochabend ist die besondere Ausgabe gestartet.

Jubiläumsstimmung kam schon am Eingang des Areals auf: Die Gäste der Eröffnungsveranstaltung am wurden am Stand des Hauptsponsors mit einem Gläschen Sekt begrüßt. Denn: 2023 findet das bekannte Event im ehemaligen Meidericher Hüttenwerk schon zum 25. Mal statt.

Zum Jubiläum des Sommerkinos gab es für die Besucherinnen und Besucher ein Gläschen Sekt. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Dass die Veranstaltung so ein großer Erfolg werden sollte, war beim Start im Jahr 1996 nicht unbedingt zu vermuten. Dreimal mussten die Kinofreunde seitdem auf das cineastische Vergnügen verzichten, zweimal sorgte die Corona-Pandemie für leere Zuschauertribünen in der ehemaligen Gießhalle. Filmforum-Chef Michael Beckmann freut sich, dass der Besucherzuspruch ungebrochen ist und in diesem Jahr bereits jetzt schon das Vor-Corona- Niveau erreicht hat. „Aktuell haben wir bereits knapp 36.000 Karten verkauft“, stellt Beckmann erfreut fest.

Bei insgesamt 42.420 zur Verfügung stehenden Tickets ist damit schon ein hoher Auslastungsgrad erreicht. 40 Filme werden jeweils nach Einbruch der Dämmerung gezeigt, mehr als 1000 Besucher haben in der ehemaligen Werkshalle, die bei Regenwetter überdacht werden kann, Platz.

Sommerkino in Duisburg: Was Besucher an der Atmosphäre schätzen

Die Macher des Duisburger Filmforums haben bei ihrer Filmauswahl wieder eine bunte Mischung bereitgestellt, bei der für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Dazu gehören Erfolgsstreifen wie „Mission Impossible 7“, „Ticket ins Paradies“ mit Julia Roberts und George Clooney, „Ein Mann namens Otto“ mit Tom Hanks, sowie Action-Filme wie „Guardians of the Galaxy“. Als absolutes Highlight gilt der aktuelle „Indiana Jones“-Film mit Harrison Ford. Die neueste Version („Das Rad des Schicksals“) aus der erfolgreichen Abenteuer-Reihe würde auch Karl-Heinz Hagenbuck interessieren, der am Eröffnungstag gemeinsam mit Angelika Schmitz sich den Startfilm „Der Nachname“ von Sönke Wortmann ansehen wollte.

Bis zum Einlass hatten es sich beide im „Biergarten mit Strandfeeling“ gemütlich gemacht. Der aktuelle Wortmann-Film war genau nach dem Geschmack der beiden Sommerkino-Premierenbesucher: „Wir lieben Komödien, das ist bestimmt das Richtige für uns.“ Die Duisburger sind von der Atmosphäre in der alten Industriekulisse begeistert: „Hier herrscht eine wunderschöne Stimmung, man trifft nette Menschen, hier stimmt einfach alles.“

Gute Stimmung beim Auftakt der 25. Ausgabe. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Musik-Ikone Jupp Götz und seine Mitstreiter Heinz Hox und Marco Silvestri sorgten zudem am Mittwochabend mit ihren speziellen Interpretationen internationaler Pop-Songs für den passenden musikalischen Rahmen und boten viel mehr als nur eine angenehme locker-leichte Überbrückung der Wartezeit bis zum Beginn des Premierenfilms. Hagenbuck sprach wohl vielen Besuchern mit seiner Anmerkung „So ein Abend tut einfach richtig gut, gerade in schwierigen Zeiten“ aus dem Herzen.

Essen und Trinken: Was wird beim Sommerkino geboten?

Jupp Götz wird in den nächsten Wochen noch des Öfteren für Musik auf der Biergarten-Bühne sorgen, aber auch andere Interpreten werden jeweils im Wechsel dort die Gäste bestens unterhalten. Das Getränkeangebot ist vielseitig. Nicht nur ein kühles Pils (0,3 Liter Köpi gibt es für 4 Euro) können sich die Besucher schmecken lassen, natürlich gibt es auch diverse alkoholfreie Angebote oder auch sommerlich-spritzige Cocktails, die man in einem der zahlreichen Liegestühle genießen kann.

Hungern braucht auch niemand zwischen Gasometer und Gießhalle. Currywurst, Burgervariationen, Crêpes und Flammkuchen machen die Auswahl nicht gerade einfach. Gut frequentiert war auch die Streetfood-Station, die allein schon optisch lecker aussehende balinesische Spezialitäten anbietet.

Zum Sommerkino gehört auch ein breites Gastro-Angebot. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Michael Beckmann vom Filmforum schien mit dem Auftakt jedenfalls sehr zufrieden zu sein. Er betonte dass das Stadtwerke-Open-Air-Kino „nachweislich“ das Festival mit der größten Publikumsauslastung deutschlandweit ist. Er konnte an diesem Abend nicht nur Duisburgs OB Sören Link begrüßen, auch Star-Regisseur Sönke Wortmann ließ sich den Sommerkino-Start nicht entgehen, zumal sein Film „Der Nachname“ an diesem Abend auf dem Programm stand.

Kurz bevor es gegen 22:30 Uhr „Film ab“ hieß, präsentierte Michael Beckmann mit Christoph Maria Herbst noch einen prominenten „Überraschungsgast“. Herbst ist neben Iris Berben und Caroline Peters (“Mord mit Aussicht“) einer der Hauptdarsteller des neuesten Wortmann-Werks. Er verabschiedete die Besucher mit der Aufforderung „Lachen Sie an den richtigen Stellen“ in die bis Mitternacht andauernde Filmnacht. Das taten die Besucher durchaus bei der amüsanten und leichten Komödie über ein Familientreffen der ganz besonderen Art auf Lanzarote. Genau der richtige Film an diesem sommerlichen Abend im Landschaftspark.

Einer der Stargäste bei der Eröffnung: Regisseur Sönke Wortmann (Mitte) mit Filmforum-Chef Michael Beckmann (links) und OB Sören Link (rechts). Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

>>Gibt es noch Karten für das Sommerkino?

Für zahlreiche Filme in den kommenden Wochen gibt es noch Restkarten. Tickets gibt es nur online unter www.stadtwerke-sommerkino.de. Dort findet man auch die komplette Programmübersicht.

Ein Tipp: Auch für bereits ausverkaufte Filme stehen durch zurückgegebene Karten oftmals kurzfristig noch Tickets zur Verfügung.

