Sommerkino Sommerkino in Duisburg: Kartenverkauf startet im Juni

Duisburg. Das Stadtwerke Sommerkino im Duisburger Landschaftspark steht vor der Tür. Wann das Programm veröffentlicht wird und ab wann es Karten gibt.

Das Stadtwerke Sommerkino startet am 13. Juli im Duisburger Landschaftspark. Bis zum 21. August flimmern die Filmhits aus Gegenwart und Vergangenheit über die Leinwand in der Gießhalle, das endgültige Programm wird am 15. Juni veröffentlicht.

Der Ticketverkauf soll am 22. Juni starten – kein unwichtiges Datum für Filmfans, denn die Karten für das Open-Air-Kino sind stets sehr begehrt und oftmals in Minuten ausverkauft. Mehr Informationen gibt es im Internet unter stadtwerke-sommerkino.de.

