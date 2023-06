Sommerkino 2023 in Duisburg: Tickets werden teurer

Duisburg. Das Sommerkino im Landschaftspark steht vor der 25. Ausgabe. Welche Filme laufen, wie viel teurer Tickets werden und wann der Vorverkauf startet.

Von keinem Regisseur wurden in 25 Jahren Stadtwerke Sommerkino so viele Filme gezeigt wie von Sönke Wortmann. Durchaus schlüssig ist also die Entscheidung, die Jubiläumsausgabe mit einem Titel des bekannten Filmemachers zu eröffnen: Die Veranstaltungsreihe im Duisburger Landschaftspark beginnt am 12. Juli mit „Der Nachname“. Bis zum 20. August können Filmfans dort besondere Kinoabende erleben.

Im vergangenen Jahr seien knapp 39.000 Besucherinnen und Besucher gekommen, berichtet Geschäftsführer Michael Beckmann vom Filmforum. Eine Auslastung von 85 Prozent. „Wenn es nach der Auslastung geht, dann sind wir das bundesweit erfolgreichste Open-Air Kino“, freut er sich.

Sommerkino in Duisburg: Blockbuster und deutsche Komödien

Die Hauptrollen im Eröffnungsfilm bekleiden Christoph Maria Herbst, Janina Uhse, Florian David Fitz und Caroline Peters. Die Komödie verspricht einen lockeren Einstieg in die Veranstaltungsreihe. Sönke Wortmann wird wieder live vor Ort sein. Sein erster beim Sommerkino gezeigter Film war einst „Der bewegte Mann“.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Auf der Leinwand sind auch international bekannte Stars zu sehen, die seit Jahrzehnten die Kinosäle füllen. Der scheinbar nie älter werdende Tom Cruise ist mit „Mission Impossible 7 – Dead Reckoning Teil Eins“ dabei. Harrison Ford kehrt als „Indiana Jones“ in seine Paraderolle zurück und Keanu Reeves wütet in Kapitel 4 von „John Wick“ wieder über die Leinwand.

Erfolgsgaranten an den Kinokassen sind die Superheldinnen und -helden aus dem Marvel- und DC-Universum. Im dritten Teil von „Guardians of the Galaxy“ geht es genauso rasant zu wie beim schnellsten Mann des Universums „The Flash“. Weitere Blockbuster sind mit dem siebenmaligen Oscargewinner „Everything everywhere all at once“ oder der Realfilmverfilmung von „Arielle, die Meerjungfrau“ vertreten.

Ticketpreise für Sommerkino im Landschaftspark werden angehoben

Selbstverständlich darf es im Ruhrgebiet 2023 kein Sommerkino geben ohne „Manta Manta – Zwoter Teil.“ Überhaupt spielen deutsche Komödien eine wichtige Rolle im Programm. Ein Überraschungsfilm ist auch wieder dabei – der Film, der beim Vorverkauf am schnellsten ausverkauft ist, wird dann nochmal gezeigt.

Den Abschluss bildet an drei Abenden der Film „The Circus“ mit Charlie Chaplin als Regisseur und Hauptdarsteller. Die Duisburger Philharmoniker begleiten den Stummfilm von 1928 mit Musik. Michael Beckmann fiebert diesem Abschluss entgegen: „Die Philharmoniker sind erstmals seit 2019 wieder dabei und da freue ich mich besonders drauf. Es ist ein würdiger Abschluss des Jubiläums-Sommerkino.“

Das gastronomische Angebot beim Sommerkino soll sich auf zehn Stände verteilen. Foto: Thomas Berns

Die Ticketpreise für die Vorstellungen sind um einen Euro pro Karte auf 13 Euro erhöht worden, dies entspricht einer Steigerung von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Filmkonzerte mit den Philharmonikern können für 22 Euro besucht werden.

Vor den Vorstellungen öffnet jeweils um 18 Uhr der Biergarten. Die Veranstalter setzen auf mehrere gastronomische Angebote; insgesamt wird es zehn Stände geben. Die Fläche soll grüner gestaltet und mehr Sitzplätze geschaffen werden. Beim Soundsystem in der Gießhalle kommen in diesem Jahr weniger Subwoofer zum Einsatz, eine Lehre aus dem vergangenen Jahr.

>>STADTWERKE-SOMMERKINO: DANN STARTET DER VORVERKAUF

Die Tickets für alle Vorstellungen gibt es wie in den Jahren zuvor nur online unter unter www.stadtwerke-sommerkino.de. Die Eintrittskarten können dann als E-Ticket oder ausgedruckt vorgezeigt werden. Eine Abendkasse oder andere Vorverkaufsstellen wird es nicht geben. Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 21. Juni, um 11 Uhr.

Mit dem Kulturpass haben Jugendliche die Möglichkeit auf einen kostenlosen Kinobesuch. Das Kassensystem ist auf die Nutzung des Passes auch für das Sommerkino ausgerichtet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg