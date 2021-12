Sofa auf Schulhof in Duisburg angezündet – Zeugen gesucht

Unbekannte haben am Montagabend ein Sofa auf einem Schulhof in Duisburg angezündet. Die Polizei sucht Zeugen.

Duisburg. Unbekannte haben am Montag ein Sofa auf dem Schulhof an der Nombericher Straße in Untermeiderich angezündet. Polizei Duisburg sucht Zeugen.

Unbekannte haben am Montagabend ein Sofa auf einem Schulhof in Duisburg angezündet. Das Möbelstück brannte komplett aus. Ein 41 Jahre alter Zeuge bemerkte gegen 22.50 Uhr den Brand auf dem Pausenhof einer Grundschule an der Nombericher Straße in Untermeiderich und alarmierte die Polizei.

Er berichtete den Beamten, dass er mehrere Personen gesehen habe, die laut grölend vom Schulhof in unbekannte Richtung weggelaufen seien. Die Duisburger Kripo sucht weitere Zeugen, die im Bereich des Schulgeländes verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0203 2800 entgegen.

