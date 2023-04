So wirbt Duisburger Kabarettist für Vorsorge bei Männern

Duisburg. Mit Videos in den sozialen Medien wirbt der Duisburger Kabarettist Kai Magnus Sting für Vorsorgeuntersuchungen bei Männern. Was dahinter steckt.

Männer in Duisburg sterben nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes zwei Jahre früher als der Durschnitt in Nordrhein-Westfalen. „Das liegt auch an der Schwerindustrie und bildungsfernen Schichten“, sagt der Sprecher der Initiative „Männergesundheit“, der Duisburger Urologe Michael Berse. Um dem entgegenzuwirken, versucht die Initiative nun mit Humor, für Vorsorgeuntersuchungen zu sensibilisieren. Dafür hat der Duisburger Kabarettist Kai Magnus Sting drei Videos aufgenommen.

Das Motto: „Man(n) sorgt vor“. Der 45-Jährige steht in einer Neudorfer Garage vor Oldtimern und erklärt, wie wichtig Männer die Pflege ihrer Autos nehmen, dem eigenen Körper aber zu wenig Beachtung schenken. „Ich vereine die Themen Bluthochdruck, Übergewicht und Prostata in Personalunion“, scherzt der Kabarettist bei der Vorstellung der Kampagne im Rathaus Duisburg. „Deswegen habe ich mir gedacht, da mache ich mit.“

Duisburger Kabarettist wirbt für Vorsorge bei Männern

Die zentrale Botschaft lautet „Ab zum Männer-TÜV“ – soll heißen: Ab dem Alter von 35 alle drei Jahre zur Hautkrebsvorsorge und zur Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ab 45 Jahren einmal im Jahr zur Prostata-Untersuchung. Ab 55 kommt die Darmkrebsvorsorge hinzu.

„Frauen haben viel früher Kontakt zum Arzt, etwa wenn die erste Periode ansteht oder eine Geburt folgt. Bei Männern ist das anders“, sagt Berse. Und wie erreicht man Männer am besten? „Über Fußball und Autos.“ Bisher suchte die Initiative den Kontakt immer an Orten, an denen Männer zu finden sind, zum Beispiel bei der Automesse Lack und Chrom in der Innenstadt oder beim Weltmännertag im Forum.

Videos in den sozialen Medien

Um die Reichweite zu steigern, werden die Botschaften nun mit den etwa einmütigen Videos in den sozialen Medien ausgespielt. Dafür sorgen das Onlineteam des städtischen Presseamtes und Kabarettist Sting auf Instagram und Facebook. Gemeinsam erreichen sie mit ihren Beiträgen mehr als 80.000 Abonnenten. „Jeder kann mit dem Teilen einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung über Vorsorge leisten“, sagt Dr. Charlotte Weber, Vizechefin des städtischen Gesundheitsamtes.

Die Texte zu den Videos hat Sting in seiner gewohnten Ruhrpott-Sprache geschrieben. Er überredete auch einen 82-jährigen Neudorfer, die Dreharbeiten in dessen Garage vor dessen Oldtimer zu machen. Produziert wurden die Videos von der Kölner Künstleragentur „Stand-up and More“. Das Geld dafür stammt von der Novitas-Betriebskrankenkasse. Insgesamt stand ein Budget von 20.000 Euro aus dem Topf für Präventionsmaßnahmen zur Verfügung. „Wir haben Mittel genutzt, die wir in der Corona-Zeit nicht ausgeben konnten“, sagt Holger Russ, Projektleiter der Krankenkasse mit Sitz in Duisburg.

Die Videos sind im Internet und auch auf Youtube unter dem Suchbegriff „Mann-sorgt-vor“ zu finden. Urologe Berse: „Mit Humor erreicht man die Leute am ehesten. Es wäre klasse, wenn auch andere Städte die Videos nutzen würden und wir die Reichweite damit erhöhen.“

>> VORSORGE: INITIATIVE DER GESUNDHEITSKONFERENZ IN DUISBURG

Das Thema Männergesundheit wurde von der Kommunalen Gesundheitskonferenz der Stadt Duisburg in den Fokus gerückt.

wurde von der Kommunalen Gesundheitskonferenz der Stadt Duisburg in den Fokus gerückt. So entstand 2018 die Initiativgruppe „Männergesundheit“ mit Ärzten, Pflegern sowie Vertretern aus Politik, Selbsthilfe, Volkshochschule und Lehre.

die Initiativgruppe „Männergesundheit“ mit Ärzten, Pflegern sowie Vertretern aus Politik, Selbsthilfe, Volkshochschule und Lehre. Die Videos und weitere Informationen zur aktuellen Kampagne gibt es im Internet auf www.mann-sorgt-vor.de.

