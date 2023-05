Die neuen Lehrerinnen und Lehrer, die Anfang Mai ihre Arbeit in Duisburg aufgenommen haben, wurden von Oberbürgermeister Sören Link und Bildungsdezernentin Astrid Neese vor dem Rathaus begrüßt. Von hier aus ging es auf eine Tour zum Kennlernen der Stadt.

Bildung So wirbt Duisburg um neue Lehrerinnen und Lehrer

Duisburg. Neue Lehrer haben ihre Arbeit an Duisburger Schulen aufgenommen. Warum die Stadt Willkommenstouren macht und hofft, dass es ihnen hier gefällt.

Anfang Mai haben in Duisburg neue Lehrerinnen und Lehrer ihren Dienst an den Schulen aufgenommen. Jetzt wurden sie von Oberbürgermeister Sören Link und Bildungsdezernentin Astrid Neese vor dem Rathaus begrüßt. Auf einer Willkommenstour wurden ihnen besondere Attraktionen der Stadt gezeigt, etwa der Innenhafen und der Landschaftspark.

„Wir möchten den neuen Lehrerinnen und Lehrern unbedingt zeigen, dass man in Duisburg gut leben und gut arbeiten kann“, betont Oberbürgermeister Sören Link. „Deshalb liegt mir die Willkommenstour sehr am Herzen, denn unsere Stadt hat jede Menge zu bieten und viele attraktive Seiten. Damit unterstützen wir zugleich die Bezirksregierung Düsseldorf bei ihrem Vorhaben, die Bildungsqualität zu steigern und dem Lehrermangel entgegenzuwirken.“

Bildungsdezernentin hofft auf längerfristiges Engagement der Lehrkräfte in Duisburg

Bildungsdezernentin Astrid Neese ergänzt, dass die Teilnehmenden das Angebot als wertschätzend empfunden hätten. „Ich hoffe, dass sich abgeordnete Kräfte an Duisburger Schulen so wohl fühlen, dass sie sich auch ein längerfristiges Engagement an diesem Standort vorstellen können. Sie werden wirklich dringend gebraucht, damit auch viele zugewanderte Kinder ihre Chance auf Bildung erhalten.“

Die Willkommenstour reiht sich in die Aktivitäten der Stadt ein, Lehrerinnen und Lehrer für Duisburger Schulen zu gewinnen, wie auch das Angebot „Lehrer sein und sechs Monate mietfrei wohnen!“ der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Gebag. Hier wird Pädagogen oder Referendaren, die sich für Duisburg entscheiden, die Nettokaltmiete erlassen, wenn sie eine Gebag-Wohnung mieten.

