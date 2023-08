Weltkindertag So wirbt Duisburg für den Weltkindertag am Innenhafen

Duisburg. Duisburg feiert am Samstag, 17. September, in großes Kinderfest zum Weltkindertag. Die Stadt wirbt mit diesem Bild einer kleinen Künstlerin.

Duisburg feiert am Samstag, 17. September, von 11 bis 18 Uhr am Innenhafen ein großes Kinderfest zum Weltkindertag. Das Motto: „Wir wollen’s wissen, wir wollen’s sagen.“ Das Werbeplakat zum Fest ziert diesmal ein Bild von Leyla Kapsuk (7). Familiendezernent Paul Bischof und Jugendamtsleiter Hinrich Köpcke kürten das Mädchen zur Siegerin des diesjährigen Malwettbewerbs.

„Mit dem Weltkindertag wird weltweit auf die Rechte und besonderen Bedürfnisse von Mädchen und Jungen aufmerksam gemacht. Seit 27 Jahren verbinden wir in Duisburg damit ein großes Fest für die ganze Familie, um unseren Nachwuchs in den Fokus zu rücken“, so Bischof. „Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern bieten wir auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Spiel- und Sportprogramm für die Kleinen. Aber auch für die Erwachsenen gibt es Informationsstände und allerlei Wissenswertes.“

Weltkindertag in Duisburg mit vielen Attraktionen

Träger der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, zahlreiche Vereine und anderen familienfreundliche Institutionen gestalten für die Familien einen tollen Tag. Neben Hüpfburgen, Trampolinen und Kletterturm gehören zu den Höhepunkten diesmal die Aufführung des Kindertheaters „Kreuz und Quer“, ein Musik-Mitmachprogramm des Kulturvereins TKM e.V. und das Kinderlieder-Mitmachprogramm des Buddy-Ollie-Musikzirkus. Auch die Polizei und die Jugendfeuerwehr sind mit von der Partie.

Das Werbeplakat zum Weltkindertag in Duisburg ziert diesmal ein Bild von Leyla Kapsuk (7). Foto: Stadt Duisburg

Die Plakate mit dem Bild von Leyla werden an vielen Orten im gesamten Stadtgebiet aufgehängt. Bischof und Köpcke bedankten sich bei der jungen Künstlerin mit einer Familienjahreskarte für den Zoo in Duisburg. Weitere Informationen und Angebote zum Weltkindertag gibt es online auf www.duisburg.de/weltkindertag.

