Duisport So strukturiert Duisburger Hafen Unternehmensbereiche neu

Duisburg. Duisport setzt bei seiner Entwicklung auf Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. So baut Hafenchef Bangen die zweite Führungsebene um.

Der Duisburger Hafen strukturiert zentrale Unternehmensbereiche neu und ergänzt sein Führungsteam, um sich künftig noch stärker auf die zentralen Zukunftsthemen zu fokussieren. „Wir setzen den Kurs klar auf Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung und bündeln alle relevanten Zukunftsthemen in einer effizienten Einheit“, so der Vorstandsvorsitzende von Duisport, Markus Bangen.

Alexander Garbar wird zum 1. Januar 2022 neuer Leiter der Unternehmensentwicklung von Duisport. Sein Vorgänger Sascha Treppte verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Alexander Garbar ist bereits seit fünf Jahren in der Unternehmensentwicklung tätig und war zuletzt Stellvertreter von Sascha Treppte. Der 33-Jährige berichtet direkt an den Vorsitzenden des Vorstands, Markus Bangen. Zusätzlich rückt Garbar in die Geschäftsführung von Startport neben Peter Trapp auf. Die Innovationsplattform von Duisport unterstützt seit vier Jahren junge Gründerinnen und Gründer dabei, zukunftsträchtige Logistiklösungen für die Branche zu entwickeln.

Bangen: Hafen will Innovationstreiber und Vorreiter im Bereich Umwelt sein

„Alexander Garbar hat durch die Ausarbeitung und Implementierung einer ganzheitlichen Umweltstrategie und die Positionierung des Duisburger Hafens als Innovationstreiber und Vorreiter im Bereich Umwelt bewiesen, dass er alle Voraussetzungen mitbringt, um diese zentrale Position zu besetzen“, so der Hafenchef weiter.

Darüber hinaus wird die IT mit sofortiger Wirkung in den Bereich der Unternehmensentwicklung von Duisport integriert. Der bisherige Leiter Stanislaw Spitzer führt künftig ebenfalls das Digital-Team und wird zum 1. Januar auch neuer stellvertretender Leiter der Unternehmensentwicklung.

Asien-Büro steuert China-Geschäft und Aktivitäten von Duisport in China

Um das wachsende Asiengeschäft des größten Binnenhafens der Welt noch besser steuern zu können, wird außerdem ein eigenes Asian Desk unter der Leitung von Guanzhe Cao gegründet. Der 33-Jährige ist bereits seit fünf Jahren als Projektmanager und Vorstandsassistent für den Hafen tätig und berichtet künftig an Markus Bangen und Dr. Carsten Hinne, der zum Jahreswechsel als neuer Vorstand von DB Cargo zu Duisport kommt. Neben den Aktivitäten am Standort Duisburg werden auch zukünftige Repräsentanzen der Duisport-Gruppe in China diesem Asian Desk unterstellt.

