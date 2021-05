Helios-Kliniken So sind Besuche in Duisburger Helios-Kliniken wieder möglich

Duisburg. Die Helios-Kliniken in Duisburg ermöglichen grundsätzlich wieder Besuche von Patienten – unter bestimmten Voraussetzungen. Diese Regeln gelten.

Seit Ende Oktober 2020 hat es Corona-bedingt an den Helios-Kliniken in Duisburg ein generelles Besuchsverbot gegeben, das Krankenbesuche nur in bestimmten Ausnahmen ermöglichte. Wie Helios mitteilt, sind Besuche von Angehörigen aufgrund der sich zunehmend entspannenden Lage nun unter bestimmten Bedingungen wieder möglich.

Das heißt: Besucher müssen entweder mit einem amtlichen Ausweisdokument einen negativen Schnelltest von einer offiziellen Teststelle vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder nachweisen, dass sie vor mindestens 14 Tagen vollständig geimpft worden sind. Wer nach einer Corona-Infektion genesen ist, bekommt Zutritt, wenn er ein positives PCR-Testergebnis vorweisen kann, das mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist.

Helios-Kliniken in Duisburg: Jeder Patient darf pro Tag für eine Stunde einen Besucher empfangen

Außerdem gilt, wie auch schon in der Zeit vor der zweiten Welle, das 1:1:1-Prinzip: Jeder Patient darf pro Tag für eine Stunde einen Besucher empfangen. Außerdem ist die namentliche Registrierung und das Ausfüllen eines Screening-Bogens notwendig – idealerweise über den digitalen Besucher-Check-in, ansonsten in Papierform.

Weiterhin gelten auch die aktuellen Hygieneregeln: Händedesinfektion bei Betreten und Verlassen von Krankenhaus und Patientenzimmer, 1,5 Meter Mindestabstand zu anderen Personen, auf dem gesamten Klinikgelände ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Besuchszeiten an den vier Akut-Standorten St. Johannes Klinik, Helios Klinik Duisburg-Homberg, Marien Klinik und St. Anna sind wochentags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr. An der Rhein-Klinik (geriatrische Rehabilitation) sind Besuche täglich von 8 bis 18 Uhr möglich.

