So schlug 86-Jährige ein Trickbetrüger-Duo in die Flucht

Duisburg. Zwei Trickbetrüger haben eine 86-Jährige in Duisburg in ihre Wohnung gedrängt. Mit der Reaktion der Seniorin hatten sie nicht gerechnet.

Eine 86-Jährige hat am Montag im Duisburger Norden zwei Trickbetrüger in die Flucht geschlagen.

Die beiden falschen Handwerkerker klingelten um 14.20 Uhr an der Wohnungstüre der Senioren in einem Wohngebiet in der Nähe der Holtener Straße in Röttgersbach. Einer der Männer stellte sich als Mitarbeiter der Gas- und Wasserwerke vor, drängte die Frau schnell in die Küche und in die Wohnung. So sollte sein Komplize auch Zugang zu der Wohnung bekommen.

Womit das Duo aber nicht rechnete: Die 86-Jährige öffnete das Küchenfenster und schrie laut um Hilfe. Die Kriminellen flohen daraufhin ohne Beuten.

Duisburger Kripo sucht nach zwei Trickbetrügern

Die Kripo sucht nun nach ihnen. Der Unbekannte, der in der Wohnung war, soll circa 40 Jahre alt und 1,60 Meter groß sein. Er hat dunkle, wellige Haare und trug zum Tatzeitpunkt einen blauen Overall. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 32 unter 0203 280 0 entgegen.

