Polizei_Einsatz So schlägt ein Duisburger (32) drei Räuber in die Flucht

Duisburg Drei Männer verfolgen einen Duisburger (32) vom Hauptbahnhof bis nach Neudorf. Es kommt zur Attacke. Doch der 32-Jährige wehrt sich.

Ein Duisburger (32) hat in der Nacht zu Mittwoch, 29. November, gegen 0.30 Uhr drei Räuber in die Flucht geschlagen. Der 32-Jährige berichtete der Polizei, dass ihm das Trio vom Hauptbahnhof aus bis zum Ludgeriplatz in Neudorf gefolgt sei. Dort habe ihn einer der Männer nach einem Feuerzeug gefragt, seine Komplizen brachten den Duisburger zu Boden. Einer der Täter soll dann nach dem Smartphone des Duisburgers gegriffen haben. Er wehrte sich, woraufhin die Gruppe von ihm abließ und ohne Beute flüchtete.

Die Männer sollen schätzungsweise 25 bis 30 Jahre alt und schlank sein. Einer von ihnen trug eine schwarz-weiße Jacke mit Kuh-Muster und eine Jeans mit einem Tribal auf der Vorderseite. Einer der Komplizen war mit einer auffälligen blauen Jacke gekleidet, der andere trug eine orangefarbene Kappe. Wer kann Angaben zu den Unbekannten machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 in Duisburg telefonisch unter 0203 2800 entgegen.

