So lief die Überraschungsparty für MSV-Legende Bernard Dietz

Duisburg/Dinslaken. Überraschungsparty für MSV-Legende Bernard Dietz zum 75. Geburtstag: Welche Promis und alten Weggefährten dabei waren. Mit vielen Fotos.

Um 9.55 Uhr hält an diesem Samstagvormittag ein weißer Seat Ataca mit einer MSV-Legende vor dem Lichtburg-Center in Dinslaken. Bernard „Ennatz“ Dietz steigt aus und ahnt so langsam, dass der vereinbarte Frühstücksbrunch mit seinem Freund Thorsten „Ippi“ Ippendorf doch etwas größer ausfallen wird. Vor dem Kino stehen bereits die ersten Fans und Ehrengäste, die drei Tage nach Dietz’ 75. Geburtstag zur Überraschungsparty gekommen sind. Applaus brandet auf.

Ippendorf, zusammen mit Adnan G. Köse Produzent des Films „Ennatz – eine Zebralegende“, ist der Coup gelungen. Zum Begrüßungskomitee zählt auch „Ippis“ Tochter Paulina (2), Patenkind der Ikone des MSV Duisburg, das ebenso wie Schwester Charlotte (4) standesgemäß ein MSV-Trikot trägt.

Thorsten „Ippi“ Ippendorf (r.) organisierte die Überraschungsparty für MSV-Legende Bernard Dietz. Der 75-Jährige ist Patenonkel von „Ippis“ Tochter Paulina (2), hier auf dem Arm von Mama Lena. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Gelungene Überraschungsparty für MSV-Ikone Bernard Dietz

„Das ist unglaublich“, sagt Dietz, als er die Schar an Leuten sieht. „Ich bin selten sprachlos, aber diesmal schon. Das ist wirklich toll. Ich habe davon wirklich nichts gewusst.“ Alle haben dicht gehalten – auch seine Ehefrau Petra. Wie die 68-Jährige das geschafft hat? „Routine“, antwortet sie nur kurz und trocken mit einem Augenzwinkern.

Derweil trudeln immer mehr Gäste ein. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ist schon längst da. „Gestern war ich noch in Finnland, davor in Norwegen – Antrittsbesuche bei den Parlamentspräsidenten“, erzählt die Duisburgerin. Auch beim norwegischen König sei sie gewesen. Und nun habe sie sich für Dietz gerne Zeit genommen. „Wir sitzen bei MSV-Heimspielen regelmäßig zusammen“, so Bas. „Bernard Dietz ist ein Sportler, ein Mensch mit Herz für den MSV und für Duisburg.“

Die alten MSV-Recken Dietmar Linders mit Gattin Clara sowie Günter Preuß (r.) mit Ehefrau Ursel haben es sich auch nicht nehmen lassen, zur Überraschungsparty anlässlich des 75. Geburtstag der „Zebra“-Legende Bernard Dietz zu kommen. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Und der freut sich auch, das einige weitere alte MSV-Recken wie Günter Preuß, Dietmar Linders, Hans Sondermann und Michael Bella gekommen sind. „Bernard Dietz war immer einer ehrlicher Arbeiter, der nie den Star hat raushängen lassen“, sagt Bella. „Ein Pfundskerl durch und durch.“

Bodenständig, nahbar – so gibt sich die MSV-Ikone auch an diesem Vormittag. Als ihn die Duisburgerin Sarah Fehmers im Kino kurz anspricht und ihn bittet, ein Foto zu signieren, zögert Dietz keine Sekunde. Das Bild ist zehn alt Jahre alt, zeigt ihren Sohn Kilian, heute elf, auf dem Arm der „Zebra“-Legende. „Das haben wir damals am Rande eines Testspiels aufgenommen“, erzählt Sarah Fehmers. Schnell wird noch ein aktuelles Foto geschossen – und schon darf Dietz einen weiteren prominenten Gast begrüßen: Ingo Wald, gerade frisch wiedergewählter MSV-Präsident.

„Als ich beim MSV Verantwortung übernommen habe, hat Bernard mir den Anfang sehr erleichtert und mir viele Türen geöffnet“, sagt Wald. „Ich bin stolz, sein Freund zu sein.“

Olaf Thon: „Es war eine besondere Ehre, mit einer solchen Legende zu spielen“

Und dann sieht Dietz, der die deutsche Nationalmannschaft 1980 zum EM-Titel geführt hat, Olaf Thon, den Weltmeister von 1990 und früheren Mannschaftskollegen beim FC Schalke 04. Die Umarmung fällt herzlich aus. „Es war für mich eine besondere Ehre, mit einer solchen Legende zu spielen“, sagt Thon. „Und Bernard war ja auch bei meinem besten Spiel dabei, beim 6:6 am 2. Mai 1984 im DFB-Pokal-Halbfinale gegen die Bayern.“

„Es war für mich eine besondere Ehre, mit einer solchen Legende zu spielen“, sagt Olaf Thon über die gemeinsame Zeit mit Bernard Dietz bei Schalke 04. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Emotional wird es dann, als der Moderator des Vormittags, Tim Perkovic, im großen Kinosaal einen mehrseitigen Brief des DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf zu Dietz’ 75. Geburtstag vorliest. Neuendorf würdigt die MSV-Ikone als „herausragenden Spieler“, den immer zwei Eigenschaften ausgezeichnet hätten: Treue und Fairplay. Der 75-Jährige gehöre zu den „ganz Großen des deutschen Fußballs“.

Dies macht auch der Film „Ennatz – eine Zebralegende“ von 2018 deutlich, der kurz darauf auf großer Leinwand zu sehen ist. Im Anschluss nimmt sich Dietz Zeit, für Fotos und weitere Geburtstagsglückwünsche. Später geht’s zum Essen in die nur wenige Meter vom Kino entfernte Gaststätte Maaß. Dort sitzt der 75-Jährige mit alten Weggefährten noch gemütlich zusammen und plaudert über die guten, alten MSV-Zeiten.

Überraschungsparty für Bernard Dietz Überraschungsparty für Bernard Dietz Empfang zum 75. Geburtstag für Bernard Dietz. Foto: Lars Fröhlich

>> AKTION FÜR DEN VEREIN „ZEBRAKIDS“

Von Bernard Dietz signierte DVDs des Films „Ennatz – eine Zebralegende“ und 25 Bälle als Sonder-Edition mit der jubelnden MSV-Ikone als Motiv wurden bei der Überraschungsparty für den guten Zweck verkauft.

signierte DVDs des Films „Ennatz – eine Zebralegende“ und 25 Bälle als Sonder-Edition mit der jubelnden MSV-Ikone als Motiv wurden bei der Überraschungsparty für den guten Zweck verkauft. Das Geld kommt dem Verein „Zebrakids“ zu Gute, der sich seit 2009 für sozial benachteiligte sowie für schwerkranke Kinder engagiert. Über Spenden und Mitgliedsbeiträge finanzieren die „Zebrakids“ Kindern, die sich einen Stadionbesuch nicht leisten können, Tickets für Heimspiele des MSV.

engagiert. Über Spenden und Mitgliedsbeiträge finanzieren die „Zebrakids“ Kindern, die sich einen Stadionbesuch nicht leisten können, Tickets für Heimspiele des MSV. Der Schirmherr des Vereins ist seit 2022 der als Juror der RTL-Show „Let’s Dance“ bekannte, gebürtige Duisburger Joachim Llambi.

