Zusammen mit erfahrenen Polizistinnen und Polizisten gehen die Nachwuchskräfte in Duisburg auf Streife.

Ausbildung So lernt der Polizeinachwuchs auf den Duisburger Straßen

Duisburg. Die Kommissaranwärter und Kommissaranwärterinnen der Duisburger Polizei sind nun erstmals auf den Straßen im Stadtgebiet im Einsatz.

Sie haben im September 2022 ihre Ausbildung bei der Duisburger Polizei begonnen, nun geht es für sie erstmals zum Einsatz auf der Straße: 82 Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter gehen im Stadtgebiet auf Streife.

Mehrere Monate mit Theorieunterricht an der Hochschule für Polizei und Verwaltung sowie acht Wochen praktisches Training an der Polizeischule in Selm haben die Nachwuchskräfte hinter sich.

Jetzt lernen sie an der Seite erfahrener Polizisten, wie sie Verkehrskontrollen durchführen, Räuber überwältigen und Anzeigen schreiben. Dazu gehört auch der Umgang mit Funkgerät, Anhaltekelle und Alkoholtestgerät.

Bewerbungen bei Duisburger Polizei noch bis Oktober möglich

Bis Ende August sind die jungen Polizisten im Streifendienst aktiv. Anschließend geht es für sie zurück in die neue Hochschule im Quartier 1. In dem theoretischen Block stehen dann Kriminalistik, Verkehrsrecht, Einsatzlehre, Eingriffsrecht und Psychologie auf dem Stundenplan.

Drei Jahre dauert die Ausbildung bei der Polizei insgesamt. Für den Ausbildungsstart im September 2024 können sie Interessierte noch bis zum 8. Oktober bewerben. Die Einstellungsberater Susanne Herrmann und Michael Bach sind bei Fragen zum Auswahlverfahren und zur Ausbildung unter 0203 280 1055 erreichbar.

Im Internet gibt unter www.genau-mein-fall.de weitere Informationen zu dem dualen Studium. Auch für den Bereich der Verwaltung oder IT sucht die Polizei Duisburg Nachwuchs. Infos zum dualen Studium als Regierungsinspektoranwärter/ -anwärterin sind ebenfalls im Netzt unter https://karriere.polizei.nrw zu finden.

