Bildung So können Vierjährige auf die Einschulung vorbereitet werden

Duisburg. Für Kinder, die bis zum 30. September 2025 sechs Jahre alt werden, beginnt jetzt die Vorbereitung für die Einschulung. Tipps der Stadt Duisburg.

Damit der Start in der Grundschule gut gelingt, hat die Stadt Duisburg auf ihrer Webseite einen Fahrplan veröffentlicht, der Eltern Schritt für Schritt helfen soll. Er richtet sich explizit an jene Kinder, die in zwei Jahren eingeschult werden.

Stichtag dafür ist der 30. September 2025: Kinder, die bis dahin sechs Jahre alt werden, kommen in der Regel in die erste Klasse.

Fördermöglichkeiten für vierjährige Kinder in Duisburg

Das Informationsportal „Vorschulische Fördermöglichkeiten“ richtet sich an Eltern und Erziehungsberechtigte, deren Kinder jetzt vier Jahre alt sind oder werden.

Angeboten werden Kurzfilme in verschiedenen Sprachen, eine Präsentation und ein Flyer. Links führen auf weitere Infos, Anregungen zum gemeinsamen Spiel etwa, Informationen zur Mediennutzung, zu Bewegung und musischer Förderung.

Da der Kindergartenbesuch als ideale Vorbereitung betrachtet wird, gehören auch Infos zu Kindergartenplätzen zum Infopaket. Einen Rechtsanspruch haben die Kinder – Kita-Plätze sind allerdings weiterhin knapp.

Auch die finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket werden erläutert.

Weitere Informationen zum Einschulungsverfahren und zur Vorbereitung auf die Schulzeit stehen auf der duisburg.de.

