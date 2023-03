Tier in Not

Tier in Not So hübsch, aber verstoßen: Charmanter Woody sucht sein Glück

Duisburg. Er ist hübsch, charmant, aber wurde in einem Park ausgesetzt: Woody, kleiner Dackel-Mix mit Segelohren aus Duisburgs Tierheim, sucht ein Zuhause.

Er wurde im Park ausgesetzt, gefunden und kam ins Duisburger Tierheim an der Lehmstraße in Neuenkamp: Jetzt sucht der ebenso hübsche wie charakterstarke Woody (Dackel-Mix) ein neues Zuhause. Der kleine Charmeur mit Segelohren und Überbiss ist willensstark. Von Fremden will er nicht gerne bedrängt oder gegen seinen Willen hochgehoben werden.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Zukünftige Besitzer, so dass Tierheim, sollten seine Grenzen respektieren, „sonst könnte er auch mal schnappen“. Deshalb soll Woody zu hundeerfahrenen Leuten ohne Kinder vermittelt werden. Eine Hundeschule sei nur zu empfehlen, denn viel Erziehung habe er wohl noch nicht genossen.

Tierheim Duisburg: Woody, kleiner Charmeur mit Segelohren, sucht sein Glück

Wer sich für Woody interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der online auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – unter anderem per Mail an info@duisburger-tierheim.de. Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg