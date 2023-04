Trickbetrug So gelangten Betrüger an die EC-Karte von Seniorinnen

Duisburg. Betrüger sind in Duisburg an die EC-Karten und die Geheimnummer von zwei Seniorinnen gelangt. Damit hoben sie dann bei der Bank viel Geld ab.

Mit einer Lüge sind Unbekannte in Duisburg am Donnerstag in zwei Fällen an die EC-Karten von Seniorinnen gekommen. Damit gingen sie zur Bank und hoben Geld ab.

Zunächst meldete sich jeweils ein Betrüger am Telefon bei den 84 und 87 Jahre alten Frauen. Der Anrufer gaukelte vor, dass es eine Sicherheitsprüfung gebe und die Seniorinnen deshalb ihren PIN am Telefon mitteilen müssten. Anschließend würde eine Frau die dazugehörige EC-Karte abholen.

Polizei Duisburg warnt vor betrügerischen Anrufen

Wie im Telefongespräch angekündigt, erschien kurz darauf eine Abholerin an den Adressen an der Mainstraße in Hochemmerich und der Schweizer Straße in Duissern. Damit hoben sie von den Konten insgesamt Geld in niedriger, vierstelliger Höhe ab.

Im Zusammenhang mit diesen Taten warnt die Duisburger Polizei davor, seine Daten am Telefon preiszugeben. In einer Mitteilung schreiben die Experten: „Das gilt nicht nur für die PIN sondern auch für Informationen zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen. Weiterhin rät die Polizei, das Gespräch zu beenden, wenn man den Verdacht hat, dass etwas nicht Ordnung sein könnte.“

