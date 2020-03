Emanzipation und Gleichberechtigung: Seit über 100 Jahren gehört der 8. März ganz den Frauen. Entstanden im Zuge des Kampfes für das Wahlrecht für Frauen, soll der Tag seitdem weltweit auf Benachteiligungen, Ungleichheiten und Missstände aufmerksam machen. Auch im Stadthistorischen Museum im Innenhafen gab es ein Frauenfest mit Musik, Kunst und Theater. Sogar einige Männer waren dabei.

Eingebettet in die diesjährigen Duisburger Akzente stand auch der Frauentag unter dem Motto „Glück“. Und glückliche Gesichter gab es in dem Museum viele. So etwa bei dem Auftritt des Ensembles Ars Choralis Coeln unter der Leitung von Sängerin Maria Jonas. In der Mittelalter-Musikszene bereits gut etabliert, gelang es den Musikerinnen, die Museumsgäste zu verzaubern – und mit vergnüglichen Liedern aus Frauenklöstern und Beginenhöfen zum Schmunzeln zu bringen.

Das Programm machte glücklich, an Infoständen gab es auch ernstere Töne

Zu der Musik, die die Sängerinnen mit hohem Falsettgesang begleiteten, genossen die Gäste kulinarische Leckereien aus der ganzen Welt. „Uns ist ein interkultureller Aspekt wichtig“, erklärt Museumssprecherin Natalie Grüber. „Das Programm ist sehr vielfältig und verbindet viele verschiedene Kulturen miteinander, die es in Duisburg gibt“, sagt sie. Neben leckerem Essen unter anderem aus Afrika und Indonesien und Programm zum Glücklichsein wie etwa der Auftritt des Theaters „hintenlinks“, das „Die Geburt des Spielmanns“ aus „Mistero Buffo“ aufführte, wurden aber auch ernstere Töne angeschlagen.

Man ging der Frage nach, was speziell Frauen zum Glück brauchen. An verschiedenen Ständen von Einrichtungen und Vereinen aus Duisburg und Umgebung sprachen Aktivisten mit den Gästen und tauschten sich über die Rolle der Frau in der Gesellschaft aus.

Der Verein Mabilda, der junge Mädchen unterstützt, informierte über seine Arbeit und stellte Gemälde aus, die von geflüchteten Frauen gemalt wurden. Mitglieder von Amnesty International kamen derweil nicht nur mit Frauen, sondern auch mit den – wenn auch – wenigen Männern ins Gespräch. Tenor: Auch wenn sich vieles gebessert hat, ist wird die Frau noch immer nicht in allen Gesellschaften als gleichberechtigt angesehen.