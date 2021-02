Wetterexperten warnen vor 25 bis 40 Zentimeter Neuschnee, der in der Nacht zu Sonntag auch in Duisburg fallen könnte.

Wetter So bereiten sich die Duisburger auf den drohenden Schnee vor

Duisburg. Wetterexperten warnen auch für Duisburg vor starkem Schneefall. Wirtschaftsbetriebe sind vorbereitet. Bei der DVG sind Schneewachen im Einsatz.

Meteorologen warnen: In der Nacht zu Sonntag könnte in Duisburg und im gesamten Ruhrgebiet ungewöhnlich viel Schnee fallen – und auch vor Blitzeis wird gewarnt. Es sind zwei unterschiedliche Luftmassen von Nord- bzw. Südeuropa unterwegs, die sich genau über NRW treffen werden. Dadurch prallen sehr kalte und vergleichsweise milde Luft aufeinander. Bei starkem bis stürmischem Ostwind seien zusätzlich starke, teils auch extreme Schneeverwehungen zu erwarten. Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg und auch die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) sind vorbereitet.

Wer am Samstagmittag aufs Thermometer guckt, kann sich noch nicht recht vorstellen, dass am Abend der Schnee in Massen kommen soll. „Aber unsere Daten sagen, dass auch Duisburg etwas erwartet“, erklärt Silke Kersken, Sprecherin der Wirtschaftsbetriebe. 133 Mitarbeiter halten sich bereit, mit den 20 Großstreufahrzeugen auszurücken.

Alle haben vor Beginn des Winters noch einmal eine Schulung bekommen, wie die Kehrmaschinen, an die eine große Schaufel montiert wird, um Schnee zu räumen, zu bedienen sind. „Wir konzentrieren uns dann erst einmal auf die Hauptstraßen.“ Zum Einsatz kommt flüssige Sole. Fuß- und Fahrradwege werden ebenfalls gestreut. Anwohnerstraßen werden indes nachrangig eingestuft.

Räumfahrzeuge rücken aus Hochfeld in den Duisburger Süden aus

Die Fahrzeuge parken teils in Hochfeld und teils im Duisburger Norden. Von hier werden auch Baerl und Homberg angesteuert. Ab Hochfeld geht’s durch die Innenstadt, in den Süden, nach Rheinhausen und Rumeln-Kaldenhausen. Zur Not auch die ganze Nacht.

Die Deutsche Bahn warnt bereits, von nicht notwendigen Reisen abzusehen. Die DVG hat sich bereits im November auf Temperaturen unter Null Grad vorbereitet. Über die Wintermonate erhält der Bereitschaftsdienst der DVG rund um die Uhr aktuelle Meldungen des Wetteramtes Essen. „Wenn uns beispielsweise die Meldung ,Schneefall’ erreicht, machen sich die Teams für die Schneeräumung bereit“, erklärt Bernd Bandurski, Leiter Fahrweg bei der DVG.

Straßenbahnen mit Weichenbesen und Schienenkratzern unterwegs

Zudem sind die Straßenbahnen stets mit Weichenbesen und Schienenkratzern auf der Strecke. Mit den Bürsten können die Fahrer bei Bedarf die Weichen von Schnee befreien. Technische Vorkehrungen gibt es außerdem: Wenn die Temperatur auf drei Grad Celsius absinkt und Schneefall einsetzt, springen an den rund 150 Weichen automatisch eingebaute Heizungen an. Sie verhindern das Einfrieren und schmelzen den Schnee. Sollte es heute Nacht anhaltend schneien oder Regen sofort gefrieren, sind so genannte Schneewachen im Einsatz. Sie sollen auch darauf achten, dass die Fahrleitungen nicht vereisen.

Die Busse sind mit Ganzjahresreifen unterwegs.

